Energielabel C voor je gebouw? Met LED kan het!

Wereldwijd laten wetenschappelijke onderzoeken klimaatverandering zien. Ook in Nederland worden we steeds vaker geconfronteerd met de negatieve gevolgen ervan. De oplossing: verduurzaming en energiebesparing. Gelukkig weten de meeste gemeenten dat ze niet achter kunnen blijven. Het tij moet nu worden gekeerd!

Nederland is volop bezig met verduurzamen en energie besparen. De Green Deal is het stappenplan van de Europese Unie om aan de hand van vijf pijlers (de renovatiegolf, duurzame energie, de circulaire economie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit) als eerste continent vóór 2050 CO2 -neutraal te worden. De meeste gemeenten hebben zich uitgesproken om mee te werken aan de ambities van de Green Deal:

Een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul tegen 2050. Economische groei zonder uitputting van grondstoffen. Geen mens of regio die aan zijn lot wordt overgelaten.

Wat je niet gebruikt hoef je niet te besparen

Verlichting kan hier flink aan bijdragen. Want wist jij dat verlichting voor de gebouwde omgeving zelfs verantwoordelijk is voor ongeveer 50 procent van het totale elektriciteitsverbruik van een stad? Je helpt al door LED te gebruiken in plaats van verouderde lampen. Zo bespaar je al enorm op energieverbruik. Parallel aan de Green Deal heeft Signify de Green Switch in het leven geroepen. In dit actieplan staan aanknopingspunten voor gemeenten om zelf bij te dragen aan de vijf pijlers van de Green Deal.

Energielabel C

Om het verduurzamen van kantoorruimten nog meer te stimuleren, is de Nederlandse overheid overgestapt op regelgeving. Bijvoorbeeld Energielabel C. Voor elk kantoorgebouw met een oppervlakte groter dan 100 vierkante meter is dit label vanaf januari 2023 verplicht. Voldoen ze niet de eisen, dan mogen ze niet meer als kantoor worden gebruikt.

Hoe zit dat bij de kantoren in jouw gemeente? Hier ligt een mooie kans om te verduurzamen.

Waarom wachten tot de oude lampen stukgaan? Doe het nu!

Wat je makkelijk zelf kunt doen

Alle begin is niet per se moeilijk: nú de gemeentelijke kantoren verledden betekent al een enorme stap vooruit. Om je een beeld te geven: door alle lichtpunten in Nederlandse overheidsgebouwen te vervangen door LED, besparen we jaarlijks 60 kiloton CO2 en 25 miljoen euro. En het mooiste: door te verledden voldoen gemeenten in de meeste gevallen al aan de eisen van Energielabel C.

Maak je verlichting slim

Je kunt natuurlijk nog een stap verder gaan. Dat doe je door te kiezen voor connected

LED-verlichting. Met Interact Office maak je gemeentelijke kantoorgebouwen slim. Dat biedt

ongekende besparings- en duurzaamheidsvoordelen; je kunt de verlichting altijd aanpassen

aan je behoefte en medewerkers voelen zich beter, worden productiever en verzuimen minder.

Interact Office is echt iets voor gemeenten die hun kantoorgebouwen efficiënt willen benutten en zich willen richten op 2050, als de ambities van de Green Deal gerealiseerd moeten zijn.