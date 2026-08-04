TenneT: bezwaarprocedures vertragen uitbreiding hoogspanningsnet met mogelijk twee jaar

De uitbreiding van het Nederlandse hoogspanningsnet dreigt door een groeiend aantal bezwaarprocedures tot twee jaar vertraging op te lopen. Daarvoor waarschuwt netbeheerder TenneT.

De uitbreiding van het stroomnet stuit vaker op verzet van de buurt. TenneT en regionale netbeheerders zien een sterke toename, schrijft Trouw.

Om iedereen van duurzame energie te voorzien, is in de eerste plaats grond nodig. De vraag naar stroom groeit en het huidige net raakt vol. Dus moet de landelijke netbeheerder TenneT het hoogspanningsnet uitbreiden. Maar de zoektocht naar grond om onder andere hoogspanningsmasten op te plaatsen, verloopt moeizaam. Dat komt voor een belangrijk deel doordat grondeigenaren en omwonenden steeds vaker bezwaar maken tegen een geplande locatie, zegt TenneT in een gesprek met Trouw.

TenneT ziet dat het aantal bezwaren verdubbelt. Regionale netbeheerders zoals Alliander, Enexis en Westland Infra herkennen dit beeld. Een compleet overzicht van het aantal bezwaren zegt TenneT niet te kunnen verschaffen, omdat ze per project werken en dit niet bijhouden. Ze zien het verschil in de praktijk. Kunstmatige intelligentie maakt het eenvoudiger om een bezwaarschrift op te stellen. Steeds vaker maken inwoners gebruik van chatbots om juridische documenten te schrijven.

De toenemende hoeveelheid bezwaren heeft volgens TenneT gevolgen voor de energietransitie. De uitbreiding van het elektriciteitsnet is noodzakelijk om de groei van duurzame energie en de verdere elektrificatie van Nederland mogelijk te maken.

Energie-expert Aad Correljé van de TU Delft stelt dat de politiek zich moet afvragen of de huidige bezwaarprocedures nog in balans zijn met de maatschappelijke opgave. “De vraag is in hoeverre je de energietransitie wilt laten vertragen door langdurige bezwaarprocedures. Dat is uiteindelijk een politieke afweging.”