Grote steden willen afspraken met bezorgers over pakketkluizen

De vier grote steden willen meer regie op de snelle groei van pakketkluizen en pakketpunten.

Volgens berichtgeving van het Financieele Dagblad sluiten ze vrijdag een convenant met grote bezorgers als PostNL en DHL en met retailers, om afspraken te maken over hoeveel pakketkluizen er komen en waar die mogen worden geplaatst. Aanleiding is dat pakketautomaten nu in hoog tempo verschijnen bij supermarkten, sportclubs, winkelcentra en in de openbare ruimte, terwijl gemeenten nog nauwelijks beleid hebben en overlast en verrommeling willen voorkomen. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam meldt namens de G4 dat er gesprekken lopen over “afspraken met grote bezorgpartijen om de pakketkluizen en pakketpunten slimmer te gebruiken”.

Grote verkeersdrukte

De gemeenten zien pakketkluizen deels als oplossing voor de grote verkeersdrukte door busjes. In Amsterdam worden dagelijks meer dan 125.000 pakketten bezorgd, waarvan ongeveer 80% aan huis; busjes staan daardoor tienduizenden keren per dag stil op straat, wat zorgt voor opstoppingen en onveilige situaties. De steden willen toe naar een fijnmazig netwerk van kluizen en bemande pakketpunten op loop- of fietsafstand, waarbij de automaten idealiter door meerdere bezorgdiensten worden gedeeld om een wildgroei van concurrerende systemen te voorkomen.

Binnenstad beschermen

Tegelijk willen de gemeenten hun historische binnensteden beschermen. Het uitgangspunt in het convenant is dat er “vooralsnog” geen pakketkluizen op straat in (monumentale) binnensteden komen. Eerst moeten alternatieve locaties worden gezocht, zoals in winkels, fietsenstallingen, bibliotheken of sportkantines. Het convenant is vooral een inspanningsverplichting: er worden nog geen harde aantallen of quota genoemd, maar het markeert wel dat de pakketkluis niet langer alleen een commercieel initiatief is, maar onderdeel wordt van regulier stedelijk beleid, waar bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit tegen elkaar worden afgewogen. PostNL bevestigt bij het convenant te zijn aangesloten. Voor de bezorgdienst staat het consumentengemak voorop.