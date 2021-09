Inspiratie voor natuurinclusieve energietransitie

Hoe zorgen we ervoor dat landschap en energietransitie hand in hand gaan? In de toolbox ‘Natuurinclusieve energietransitie’ zitten praktijkvoorbeelden voor beleidsmakers en bestuurders.

Het klimaatprobleem vraagt dringend om oplossingen en maatregelen, zoals extra velden met zonnepanelen en windmolens. Via de Regionale Energiestrategieën (RES) werken overheden samen en zoeken op regionaal niveau naar mogelijkheden voor duurzame energie. ‘Maar tegelijkertijd is er ook een biodiversiteitscrisis,’ zo schrijven de Natuur en Milieufederaties op hun site. ‘

‘Actieve, regisserende rol is nodig’

De makers komen daarom met de toolbox ‘Natuurinclusieve energietransitie’. ‘Een zorgvuldige omgang met natuur en landschap is dus belangrijk: bij locatiekeuzes, inpassing van projecten én het beheer van projectlocaties. Als de seinen op groen gaan, dan liggen er zelfs kansen voor een ‘plus’ op natuur en landschap,’ aldus de federaties. Zo’n ‘natuur-inclusieve energietransitie’ vereist van overheden wel een actieve, regisserende rol in alle voorbereidende stappen.

Weerbarstige praktijk

Intussen merken de Natuur en Milieufederaties dat de praktijk weerbarstig is. ‘Veel overheden worstelen met gelijksoortige uitdagingen: wat is een wenselijke of acceptabele vormgeving van wind- en zonneprojecten? En hoe organiseert een regio of gemeente haar processen zo, dat ze kwalitatief hoogstaande projecten opleveren? Complexe vraagstukken, waarbij veel verschillende smaken mogelijk zijn.’

Best practices

In de toolbox ‘Natuurinclusie energietransitie’ worden binnen verschillende thema’s praktijkvoorbeelden aan de hand gedaan. Juist omdat er hiermee al volop wordt geëxperimenteerd, hoef je als beleidsmaker niet vanaf nul te beginnen. Van alle provincies zijn best practices verzameld over acht verschillende onderwerpen, zoals de inzet van lokale experts, beleidskaders zon en wind op land en beoordelingssystematiek. Het document dient dan ook vooral ter inspiratie.