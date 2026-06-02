Natuureducatie in de stad heeft ook jaren later nog effecten

Kinderen groeien steeds vaker op in steden, uit de buurt van groen en natuur. Overal in Nederland zetten organisaties zich in om daar verandering in te brengen, door kinderen via stadsboerderijen, schooltuinen en buitenactiviteiten opnieuw in contact te brengen met de natuur. Erasmus University College onderzocht wat zulke programma’s concreet opleveren voor kinderen.

Natuurgebaseerde educatie (NGE) stimuleert aantoonbaar milieuvriendelijk gedrag bij kinderen. Zo toonde een studie in Nieuw-Zeeland aan dat kinderen al na een halve dag in de natuur significant meer steun toonden voor natuurbescherming. Uit internationaal onderzoek blijkt bovendien dat kinderen die via schoolprogramma’s met natuur in aanraking komen, later als volwassene vaker actief deelnemen aan milieuactivisme en vrijwilligerswerk. Zelfs kortstondige programma’s zetten kinderen dus in beweging, mogelijk voor de rest van hun leven. Dit blijkt uit het onderzoek Growing Green Minds van Stichting Natuurstad Rotterdam en Erasmus universiteit.

Verbondenheid met natuur is de sleutel

Centraal staat het gevoel van verbondenheid met de natuur. Kinderen die zich deel voelen van de natuur, zorgen er ook eerder voor. Wetenschappelijk onderzoek beschrijft hoe verbondenheid leidt tot betrokkenheid, en betrokkenheid tot beschermend gedrag. Een vierdaags buitenprogramma vergroot de natuurverbondenheid van kinderen significant. Dat effect is het sterkst vóór het elfde levensjaar. NGE op de basisschool legt dus een fundament voor duurzaam gedrag op de lange termijn.

Natuur bevordert welzijn en ontwikkeling

Naast milieubewustzijn profiteert ook de brede ontwikkeling van kinderen. Spelen in de natuur verbetert aantoonbaar de concentratie, het geheugen en de stemming. Kinderen die regelmatig buiten spelen, vertonen meer verbeeldingskracht, nemen beter beslissingen en leren beter samenwerken. Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat schooltuinieren specifiek de communicatie- en teamvaardigheden versterkt. Bovendien ondervinden kinderen in NGE-programma’s minder negatieve gevoelens zoals angst en verdriet.

Niet alle kinderen profiteren evenveel

Toch is NGE geen wondermiddel voor iedereen. Kinderen met een al lage natuurverbondenheid hebben soms minder baat bij standaardprogramma’s, zo concludeert het literatuuronderzoek. Dit vraagt om maatwerk, zeker in een stedelijke context waar veel kinderen weinig contact hebben met groen. De bevindingen onderstrepen het belang van organisaties die zich richten op natuureducatie. In steden met beperkte groene ruimte bieden hun programma’s kinderen directe, betekenisvolle ervaringen in de natuur.