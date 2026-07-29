Slecht onderhouden faunapassages verhogen kans op dodelijke aanrijdingen

Nederland telt duizenden faunapassages, maar niemand houdt structureel bij of ze nog werken. Zoogdierbescherming Nederland merkt dat steeds meer tunnels en bruggetjes verstopt of overwoekerd raken, met dodelijke gevolgen voor otters en andere dieren. Daarom lanceert de organisatie het Meldpunt Fauna-Fail.

Voor otters in Nederland vormt het verkeer de grootste bedreiging, stelt Zoogdierbescherming Nederland. Jaarlijks rijden automobilisten naar schatting tweehonderd otters dood, ongeveer negentig procent van alle otterslachtoffers. Het aantal geregistreerde slachtoffers groeide van drie dieren in 2003 naar meer dan tweehonderd in 2025. Ook wezels, edelherten, bunzingen, egels en andere dieren worden regelmatig aangereden.

Dichtgegroeide of ingestorte tunnels

Faunapassages moeten dit voorkomen: ze scheiden natuur en infrastructuur met rasters of schermen en verbinden natuurgebieden door tunnels en -bruggen, zodat dieren de weg niet meer hoeven over te steken. Maar een dichtgegroeide of ingestorte doorgang beschermt niet meer. Snel signaleren is daarom cruciaal. Bij het meldpunt kan voortaan iedereen een melding doen van een probleem bij een faunapassage, via een webformulier met foto en locatie. Alle meldingen verschijnen op een landelijke kaart die ook eigenaren van faunapassages kunnen raadplegen. De meldingen helpen Zoogdierbescherming Nederland om te inventariseren hoe groot het probleem landelijk is, om samen met eigenaren van faunapassages, zoals gemeenten, een aanpak te bepalen.

Camera’s bij passages in Amersfoort, Almere en Apeldoorn

In verschillende gemeenten wordt al onderzocht hoe goed faunapassages functioneren. Op initiatief van ecoloog Mark van Heukelum plaatsen Amersfoort, Almere en Apeldoorn camera’s bij tunnels en doorgangen. Vrijwilligers bekijken de beelden via het platform Wildspotters en bepalen samen welk dier er precies overstak. Elke opname passeert minimaal twintig kijkers voordat een soort definitief vaststaat. Zo brengen deelnemers in kaart welke dieren van de passages gebruikmaken.

Aantal faunapassages blijft groeien

Intussen blijven er ook nieuwe faunapassages bijkomen. Bijvoorbeeld in het Oostelijke Vechtplassengebied. Provincie Noord-Holland werkt samen met onder meer de gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet aan veertien extra locaties voor otters, dassen, bevers en reeën. Ook in andere gemeenten worden er nieuwe, soms inventieve, faunapassages opgeleverd. Bijvoorbeeld onder de A44 in Leiden en bij het Maximapark in Utrecht. En gemeente Tilburg heeft in het ‘ontsnipperingsplan’ vastgesteld om de komende jaren op 78 plekken in de stad nieuwe faunavoorzieningen aan te leggen, zoals tunnels onder wegen en kleine tunnels voor kikkers en padden.