Sterk inhoudelijk kennisprogramma op beurs Aqua Nederland

De volledige nationale waterketen komt op 18, 19 en 20 maart naar de Evenementenhal Gorinchem voor de beurs Aqua Nederland. Easyfairs Nederland, beursorganisator van Aqua Nederland, heeft in samenwerking met gerenommeerde partners uit de watersector ook voor deze editie weer een sterk inhoudelijk kennisprogramma samengesteld.

Bezoekers kunnen terecht bij maar liefst 65 sessies en 90 sprekers om inspiratie op te doen. De focus ligt tijdens Aqua Nederland op de vier waterpijlers Afvalwater, Drinkwater, Proceswater en Stedelijk water & Rioolbeheer. Voor het eerst worden tijdens de beurs ook de officiële KNW Fitterijwedstrijden georganiseerd.

Succesformule

Aqua Nederland staat bekend om de unieke combinatie van een sterk nationaal aanbod in leveranciers op de beursvloer, een vol kennisprogramma dat kosteloos kan worden bezocht en gratis beurstoegang. Daarnaast mogen bezoekers en exposanten genieten van de catering die beschikbaar wordt gesteld gedurende de gehele beursdagen.

Symposium ‘Tegen de stroom in’

De watervoorziening in Nederland staat onder druk. De regelgeving vanuit de Kaderrichtlijn Water voor het lozen op het oppervlaktewater wordt strikter. En vanuit het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing dient er in 2035 een reductie van 20 procent te worden gerealiseerd. Het zetten van de juiste stappen binnen de industrie, zal voorkomen dat de kosten in de toekomst toenemen of dat – nog erger – (delen van) de fabriek stil komen te liggen. Dit terwijl het gebruikte water allerlei waardevolle componenten bevat die positief kunnen bijdragen aan de business case. Wat als bijvangst de nodige waterbesparing oplevert.

In het symposium Tegen de stroom in, van afvalwater naar herbruikbaar proceswater en waardevolle componenten, bespreekt Water Alliance met een aantal leden van de Water Alliance expertgroep Resource Recovery de mogelijkheden om winst te behalen en wat daarbij komt kijken.

Symposia Water Alliance en Water Zuiveringen Alliantie

Dagelijks vinden er op Aqua Nederland symposia plaats. Naast bovenstaand symposium op woensdag organiseert Water Alliance met partners als Fieldfactors, Mijn Waterfabriek, Water Future, WFBR, SPIE, CEW en CirTec nog 2 symposia. Op dinsdag is dat Bouwtafel Waterzuinige Wijken en op donderdag De noodzaak om industriële waterstromen aan te pakken, maar hoe dan? De Water Alliance en Water Zuiveringen Alliantie (WZA) licht verder iedere dag diverse innovatieve en uitdagende projecten uit tijdens de symposia, samen met STOWA en diverse waterschappen.

Dinsdag 18 maart: waterkwaliteit & waterbeschikbaarheid

Deze dag presenteert WLN het innovatieve project REGAIN voor duurzame productieprocessen, behandelt KWR de lokaal gesloten watercyclus, vertelt Hach over ATP-monitoring en neemt Stichting RIONED de luisteraar mee in een handreiking voor infiltratievoorzieningen. Verder behandelt ACO de zin van het zuiveren van regenwater in de openbare ruimte en presenteert Eliquo Water&Energy de ervaringen van doekfiltratie op RWZI Gieten.

Woensdag 19 maart: waterzuivering & circulariteit

De tweede beursdag neemt SWIG de innovatieve ontwikkelingen binnen de reductie van broeikasgassen door. Arcadis behandelt AI-toepassingen op AWZI’s en LLEV (Vitens en partners) presenteert de drinkwaterzuivering van de toekomst. Daarnaast gaat CirTec in op cellulose uit rioolwater en bediscussieert Royal HaskoningDHV de altijd aanwezige zoetwaterbron.

Donderdag 20 maart: waterproces & watersystemen

Op de laatste beursdag komt KWR met een presentatie over legionella in AWZI’s, de monitoring van waterkwaliteit bij proceswater en vertelt Royal HaskoningDHV over een veerkrachtig watersysteem. Arcadis behandelt op de laatste congresdag ook de groene klimaatregelen in en om de stad en Stichting RIONED presenteert de Monitor Gemeentelijke Watertaken 2024.

Start-up & Innovatie Paviljoen

Op de bovenverdieping van het beursgebouw – Next Level – kunnen bezoekers terecht bij diverse startende en innovatieve bedrijven in het Start-up & Innovatie Paviljoen. Deelnemers zijn bijvoorbeeld TECHRAS Nano, dat zich heeft gespecialiseerd in nanobubble technologie, Eyewings, dat hun oplossing de AquaSurveyor presenteert, en Olpas dat innovatieve sensoren ontwikkelt die een volledige monitoring van het slibontwateringsproces mogelijk maken. Verder zijn hier ook bedrijven als Themis Biotechnology & Life Science, TerraCrawler, Withthegrid en Hydramo te vinden.

Next level: carrière en vakmanschap ‘fitten’

Op de bovenverdieping Next Level kunnen bezoekers tevens terecht bij diverse (kennis)leveranciers, en advies- en ingenieursbureaus. Ook is hier het WaterWerkPlein, waar onder meer diverse vacatures zijn uitgelicht. En waar Operatie Sterk Water, een samenwerkingsverband van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Stichting RIONED en Wateropleidingen, op diverse momenten spreekuren houdt, met als doel de (stedelijke) watersector op het personele vlak robuust en toekomstbestendig te maken.

Tenslotte kunnen bezoekers in de grote hal beneden ook dagelijks de 50 teams van de 10 drinkwaterbedrijven aanmoedigen tijdens de officiële KNW Fitterijwedstrijden.

Facts & figures Aqua Nederland

Aqua Nederland vindt plaats in Evenementenhal Gorinchem op 18, 19 en 20 maart 2025, dagelijks van 10.00-18.00 uur. De beurs trekt vertegenwoordigers van onder meer drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies, de GWW-sector, waterschappen en industrie. Exposanten presenteren oplossingen voor waterbehandeling, watermanagement, watertechnologie, hemelwaterafvoer en -opvang, riolering en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De beurs is kosteloos te bezoeken na voorregistratie via aquanederland.nl en faciliteert gratis catering voor zowel bezoekers als exposanten.