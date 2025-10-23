Zuid-Holland wil meer en hogere windturbines in het Groene Hart

De provincie Zuid-Holland stelt elf locaties in het Groene Hart voor waar windturbines tot 240 meter hoog kunnen verrijzen. Het plan maakt deel uit van een herziening van het provinciaal omgevingsbeleid, dat moet bijdragen aan de energietransitie.

Volgens de provincie is er in het open polderlandschap van het Groene Hart ruimte voor maximaal 67 turbines van 240 meter hoog. De nieuwe locaties liggen onder meer bij Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Nationaal Park De Biesbosch.

De plannen hebben geleid tot maatschappelijke en politieke onrust. Gemeenten in het Groene Hart vrezen aantasting van het open landschap, terwijl bewoners spreken van een bedreiging voor natuur en leefomgeving.

Kleine windturbines

Naast het toevoegen van nieuwe locaties, wil de provincie ook de maximale hoogte van kleine windturbines bij boerenbedrijven en waterschappen verdubbelen. Waar nu een ashoogte van maximaal 15 meter geldt, wordt dat onder voorwaarden 30 meter. Met deze maatregel wil de provincie lokale ondernemers meer ruimte geven om zelf energie op te wekken en minder afhankelijk te worden van het elektriciteitsnet.

Ondernemers die een kleine windturbine willen plaatsen, moeten wel eerst onderzoeken wat het ecologische effect is op vogels en vleermuizen en of het past in het landschap.

Geschrapte locaties

Ook stelt Zuid-Holland voor om enkele locaties, waar nu windturbines zouden mogen komen, te schrappen uit het omgevingsbeleid. ANP meldt dat het onder andere gaat om het Valkenburgse Meer in Katwijk. De gemeente concludeerde in 2023 na onderzoek dat deze locatie niet geschikt was, onder meer omdat de turbines hier een negatief effect op de natuur zouden hebben. De provincie heeft het plan nu geschrapt.

Inspraak en besluitvorming

Van 4 november tot en met 16 december kunnen gemeenten, organisaties en inwoners hun mening geven over de conceptversie van het vernieuwde omgevingsbeleid. Deze periode van inspraak is bedoeld om reacties te verzamelen op de voorgestelde windlocaties en de manier waarop de provincie die wil uitwerken. Daarna worden alle reacties gebundeld en beoordeeld, zodat Provinciale Staten in juni 2026 kunnen besluiten welke gebieden verder worden uitgewerkt. Daarmee bepaalt de provincie in belangrijke mate hoe het Groene Hart er de komende jaren uit zal zien.

Spoeddebat

De provincie Zuid-Holland houdt vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen een spoeddebat over de mogelijke komst van windturbines in het Groene Hart. Elf leden van Provinciale Staten hebben verzocht om een extra vergadering, die komende maandagavond wordt gehouden.