Decemberinitiatieven: de kerstgedachte in gemeenteland

Kerstmis staat voor de deur. Voor een heleboel gemeenten is dit bij uitstek het moment om iets extra’s te doen en de kerstgedachte in actie om te zetten. Van een ‘Kerstafette’ tot het inzamelen van schoenen voor daklozen.

Rijswijkers kunnen ook dit jaar weer aanschuiven bij een kerstontbijt, -brunch, -lunch, -borrel of kerstdiner. Voor het vierde jaar op rij organiseert Rijswijk de ‘Kerstafette’. Kerst vier je samen, is het uitgangspunt. De gemeente roept inwoners en organisaties op een etentje of leuke activiteit met een hapje en een drankje te organiseren, waar iedereen uit de straat, buurt, wijk of stad welkom is. Dat heeft dit jaar veertien initiatieven opgeleverd, die een bijdrage tot 500 euro van de gemeente krijgen.

‘De dagen rond kerst zijn een periode van gezelligheid met familie en vrienden. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Eenzaamheid is een thema dat hoog op de gemeentelijke agenda staat,’ aldus wethouder welzijn Johanna Besteman. ‘Werken aan het versterken van de sociale cohesie met de samenleving om hiermee eenzaamheid te herkennen en te bestrijden vind ik belangrijk. Het organiseren van de kerstafette draagt hieraan bij. Ik hoop dat we er samen weer een groot succes van maken.’

Met de groeten van de gemeente

‘Ook in 2020 denk ik aan jou’: dat is de boodschap van een Amstelveense kaartenactie. De gemeente heeft ansichtkaarten laten maken met deze boodschap en vraagt hiermee ‘aandacht voor iemand die het goed kan gebruiken in de donkere dagen rond kerst en oud en nieuw’. Inwoners kunnen de kaarten ophalen op het Raadhuis, maar ook ter plekke schrijven en meteen in de daarvoor bestemde bus doen. De gemeente verstuurt ze dan. De kaarten worden ook door het college uitgedeeld in het stadscentrum en liggen in de plaatselijke schouwburg en musea.

Gratis buurtkerstboom

Inwoners van de gemeente Nederweert komen in aanmerking voor een gratis buurtkerstboom van ongeveer vier meter hoogte, als zij samen met de buurt een gezellige kerstactiviteit organiseren. Het project is bedoeld om mensen in de donkere wintermaanden te stimuleren elkaar te ontmoeten. Door gezellig samen iets te organiseren, aldus de gemeente. Dat kan van alles zijn: een buurtfeest, het vertellen van een kerstverhaal, een muziekoptreden of een andere activiteit rondom de kerstboom.

Knellend probleem

Veel dak- en thuislozen lopen op te kleine schoenen, aldus de gemeente Amsterdam. Hulpverleners zien dat veel van hen knellende en vaak ook kapotte stappers aan de voeten hebben. De stad start daarom een inzamelingsactie samen met de Amsterdamse hulporganisatie De Regenboog Groep. Vooral iedereen die herenschoenen vanaf maat 42 overheeft, wordt gevraagd deze in te leveren. Dat kan bij een van de zeven stadsloketten of een inloophuis.

Cadeau voor de kleintjes

De gemeente Medemblik was afgelopen week druk bezig met het inpakken van een extraatje voor de kinderen van ouders die weinig te besteden hebben. De gemeente stelde daarvoor een decemberpakket samen met een VVV-bon en twee cadeautjes. De bon is voor ieder kind gelijk en kan worden uitgegeven aan verschillende zaken zoals uitjes, kleding, een kerstdiner en speelgoed.

All you need is work

De kerstgedachte blijkt ook samen te gaan met doelstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie. Op het Utrechtse stadskantoor in ieder geval wel. Werkzoekenden zijn daar welkom voor het tweedaagse evenement All you need is work. Op de agenda staan allerlei activiteiten die de kans op werk vergroten. Van een gratis workshop met kledingadvies en het maken van foto’s voor je cv, tot ontmoetingen met werkgevers. Het loont: ‘Elk jaar worden er zo’n 250 matches gemaakt.’