Flinke verschillen in tegemoetkoming zorgpremie chronisch zieken

Er zijn aanzienlijke gemeentelijke verschillen als het gaat om de financiële tegemoetkoming voor inwoners met een handicap of chronische ziekte. Naast verschillende bedragen, hanteren zij andere voorwaarden en wordt er niet altijd even goed over gecommuniceerd.

Dit blijkt uit onderzoek van Independer. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiële vergoeding voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Op 1 januari van dat jaar trad de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking. Daarvoor werd dit landelijk geregeld.

Zelf geldbedrag bepalen

De hoogte van de tegemoetkoming mag de gemeente zelf bepalen. Hierdoor zijn flinke verschillen tussen gemeenten onderling ontstaan. Dit verschil kan oplopen tot ruim 1000 euro op jaarbasis, zo berekende het onderzoeksbureau. Van de gemeenten die een geldbedrag noemen op hun site, varieert de maximale jaarlijkse tegemoetkoming van 80 euro in Maastricht tot wel 1095 euro in Amsterdam.

Collectieve verzekering gemeente geen optie

Wie chronisch ziek is, heeft vaak compensatie nodig om de hoge zorgkosten het hoofd te kunnen bieden. Een gemeentepolis, een collectieve verzekering die de gemeente regelt, is niet altijd een oplossing. ‘Uit onderzoek blijkt dat mensen met een chronische ziekte of handicap vaak niet durven overstappen naar een andere verzekering. Ze zijn bang bij de nieuwe verzekeraar bepaalde medicatie niet meer vergoed te krijgen,’ zo licht Independer zorgexpert Bas Knopperts toe.

Voorwaarden niet gelijk

Ook over wie er precies aanspraak mag maken op de tegemoetkoming verschillen gemeenten van mening. Inwoners met een handicap of chronische ziekte moeten kunnen aantonen dat ze hierdoor meerkosten hebben. Verder werken gemeenten met verschillende inkomensgrenzen. In Middelburg, Venray en Wassenaar is de inkomensgrens bijvoorbeeld 110 procent van de bijstandsnorm. In andere gemeenten, zoals Arnhem, Ede en Den Haag, krijg je pas compensatie bij 150 procent van de bijstandsnorm. Waar je de vergoeding precies voor mag gebruiken, ligt ook weer anders per gemeente. In de ene gemeente is dit bijvoorbeeld ter compensatie van het eigen risico, terwijl dat in de andere alleen bedoeld is voor aantoonbare meerkosten. Op deze kaart staat wat er in welke gemeente beschikbaar is aan tegemoetkoming.

Informatie slecht te vinden

Voor wie extra kosten maakt als gevolg van een beperking of ziekte, is het vaak lastig om informatie te vinden over een eventuele tegemoetkoming. Volgens Independer wordt op de sites van 193 gemeenten niets online gecommuniceerd over een eventuele tegemoetkoming. Dat geldt ook in een aantal grote gemeenten: Eindhoven, Gouda, Leiden en Alkmaar. En soms staat de regeling wel ergens op de gemeentesite, maar is de informatie onvolledig. ‘Het zou goed zijn als gemeenten hier veel duidelijker op hun websites over gaan communiceren,’ aldus Knopperts. ‘Zeker in deze tijd, waarin alles al flink duurder wordt.’

Zeventien gemeenten zeggen maatwerk aan te bieden, maar nergens op hun sites wordt vermeld op welk maximaal compensatiebedrag inwoners met hoge zorgkosten kunnen rekenen. De resterende 134 gemeenten geven wel meer duidelijkheid. Hier wordt een geldbedrag genoemd, waar mensen met een handicap of chronische ziekte aanspraak op kunnen maken.