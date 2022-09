Open brief aan wethouders jeugd: ‘zo maak je het verschil’

Alle wethouders jeugd in Nederland hebben een open brief ontvangen van de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ). In de brief staan concrete suggesties, zoals focus op vroegsignalering en domeinoverschrijdende samenwerking.

De SBJ is een collectief van elf beroepsverenigingen van professionals die werkzaam zijn in het jeugddomein. Hun expertise reikt van preventie en toegang tot begeleiding en gespecialiseerde jeugdhulp. Onder de SBJ vallen onder andere psychologen, huisartsen, en de jeugdartsen.

In hun recente open brief aan alle wethouders jeugd geven ze een aantal suggesties waarmee wethouders ‘het verschil kunnen maken voor de jeugd en gezinnen in de gemeente’.

Preventie en vroegsignalering

De eerste suggestie is inzetten op preventie en vroegsignalering. Om de druk op specialistische jeugdhulp te verminderen, is het volgens de SBJ raadzaam de ‘mentale, fysieke en sociale veerkracht en weerbaarheid van kinderen en gezinnen te vergroten’.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft hiervoor een Checklist voor effectief jeugdbeleid in het coalitieakkoord opgesteld, die kort beschrijft wat werkt vanuit wetenschap en praktijk. De checklist is gemaakt op basis van onderzoek naar wat er nodig is om kansrijk op te groeien.

Samenwerken tussen de domeinen

De grootste knelpunten in de jeugdhulp ontstaan als problemen van gezinnen meerdere domeinen bestrijken. Wethouders zouden hier het verschil kunnen maken door betere samenwerking te stimuleren.

Bijvoorbeeld tussen jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, scholen, huisartsen, sportverenigingen, jeugd- en cultuurverenigingen, veiligheid en schuldhulpverlening. Als extra advies raadt de SBJ aan om de verschillende privacy kaders in acht te nemen, waarmee dit soort organisaties en professionals mee te maken hebben.

Dekkend tarief en minder regeldruk

Daarnaast adviseert het samenwerkingsverband dat kleinschalige woonvormen goed zijn voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Dit kan mogelijk gefaciliteerd worden samen met andere collega- wethouders in de regio worden gefaciliteerd. Net als een dekkend tarief voor zorgaanbieders en professionals, als basisvoorwaarde voor het kunnen leveren van kwalitatieve zorg.

Ook het verminderen van administratieve lasten heeft de aandacht in de brief. Zo zouden professionals hoogstens 10 procent van hun tijd moeten besteden aan onvermijdbare administratieve lasten. ‘Standaardiseer de aanbestedingspraktijk én administratieve processen op regionaal niveau, verlaag het aantal productvormen en ga voor meerjarige contracten om deze onnodige belasting van professionals echt te verminderen,’ aldus de briefschrijvers.

Actieweek

De Week van de standaarden sociaal domein, van 31 oktober tot en met 4 november, is bedoeld om gemeenten beter te faciliteren in hun dienstverlening. Tijdens sessies in deze week wordt antwoord gegeven op vragen als: hoe houd je grip op de kwaliteit en de kosten in de jeugdzorg en Wmo? En hoe zorg je dat de lokale beleidsvrijheid bij samenwerking niet in het geding komt?

Hervormingsagenda

Om op langere termijn de hulpverlening en de organisatie te verbeteren, werken het Rijk en gemeenten samen aan de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028.