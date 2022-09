Kabinet komt met vervolgplan tegen eenzaamheid

Aandacht voor eenzaamheid lijkt harder nodig dan ooit, nu mede door de coronapandemie mensen van alle leeftijden zich eenzamer voelen. Aan de start van de Week tegen Eenzaamheid komt het kabinet met 40 miljoen euro extra om dit maatschappelijke probleem terug te dringen.

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders zich eenzaam voelt en één op de tien sterk eenzaam. Eenzame jongvolwassenen vormen hierbij een groeiende groep. In een Kamerbrief heeft staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Van Ooijen daarom deze week zijn vervolgaanpak ‘Eén tegen eenzaamheid 2022-2025’ toegelicht.

Voor alle Nederlanders

Tijdens de coronacrisis deed eenzaamheid zich voor bij alle leeftijdsgroepen. De nieuwe aanpak is dan ook gericht op Nederlanders van alle leeftijden, waar het programma in de vorige periode zich vooral richtte op ouderen. Daarnaast zal de campagne ‘Een klein gebaar kan het verschil maken’, aandacht vragen voor de problematiek.

‘Het gevoel van ‘erbij horen’ en ‘ertoe te doen’ is voor ons allemaal een basisbehoefte, schrijft Van Ooijen. ‘De urgentie van de opgave in de tijd waarin we nu leven is groot en wordt alleen maar groter. Daarom presenteer ik deze vervolgaanpak gericht op alle Nederlanders, zodat we ons blijven inzetten voor mensen die dat nodig hebben.’

Vervolgaanpak

Eén tegen eenzaamheid is in de vorige kabinetsperiode gestart. In het regeerakkoord Rutte IV is afgesproken dit programma voort te zetten, memoreert Van Ooijen in zijn brief. In de afgelopen vier jaar heeft het actieprogramma volgens hem gewerkt aan een veelzijdige maatschappelijke beweging met gemeenten, organisaties, bedrijven, burgerinitiatieven en instellingen. Hij wil nu op drie manieren voortborduren op de resultaten uit de vorige programmaperiode.

Bewustzijn kweken

De eerste is meer bewustwording in de samenleving kweken over eenzaamheid in de samenleving. Het programma zet daarom in op het herkennen van signalen van eenzaamheid, het bespreekbaar maken van het onderwerp en het ondernemen van actie. ‘Met een publiekscampagne doorbreken we het taboe op eenzaamheid en roepen op: kijk naar elkaar om,’ aldus de staatssecretaris.

Ook wil hij meer maatschappelijk initiatief zien tegen eenzaamheid. Van Ooijen: ‘Eén tegen eenzaamheid zal een extra impuls geven aan initiatieven die eenzaamheid verminderen. Dat doen we met kennis, het netwerk en de publiek-private samenwerkingen in De Nationale Coalitie en met een financiële bijdrage om de impact en duurzaamheid te vergroten.’

In alle gemeenten

Zo moet in alle gemeenten een lokale aanpak tegen eenzaamheid komen. ‘In de vorige kabinetsperiode hebben 260 gemeenten zich aangesloten bij Eén tegen eenzaamheid. Ik zet in op het vermeerderen van het aantal gemeenten dat meedoet en moedig gemeenten met de extra middelen van het kabinet nu ook financieel aan. Zo kunnen zij hun aanpak toekomstbestendig maken.’

Het kabinet investeert tot en met 2025 jaarlijks 10 miljoen euro extra in de aanpak van eenzaamheid. Gemeenten worden zo aangemoedigd lokaal beleid op te zetten en langdurig voort te zetten.

Ook investeert het kabinet in kennis. In samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wordt een onderzoeksprogramma opgezet om beter te begrijpen wat tegen eenzaamheid werkt.

Week tegen Eenzaamheid

De eerste week van oktober wordt traditiegetrouw aandacht besteed aan eenzame mensen in de maatschappij. Tijdens deze Week tegen Eenzaamheid vragen overheden en organisaties aandacht voor het onderwerp en ontplooien ze bijzondere initiatieven.

In de dertiende Week tegen Eenzaamheid, die loopt van 29 september tot en met 6 oktober, staan ontmoeting en verbinding centraal. Door het hele land zijn er activiteiten georganiseerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe contacten kunnen opdoen. Er wordt samengewerkt aan initiatieven door onder meer bedrijven als Albert Heijn en Resto VanHarte, die buurtdiners organiseren.

Of neem Social Friday, een landelijke beweging die eenzame jongeren met elkaar in contact probeert te brengen. Ook veel gemeenten zetten zich in, zoals Haarlem met een ontmoetingsfestival voor jong en oud. Verder komen ook de NS, ProRail, NLvoorelkaar, Jumbo, Luisterlijn en Partou in actie.

Landelijke campagnestart

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid start ook de publiekscampagne Eén tegen eenzaamheid op tv, radio en online. De campagne moet het bewustzijn over eenzaamheid vergroten en roept op naar elkaar om te zien.