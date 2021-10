Gemeenten aan de slag met Week tegen de Eenzaamheid

De eerste week van oktober wordt traditiegetrouw aandacht besteed aan eenzame mensen in de maatschappij. Tijdens deze Week tegen Eenzaamheid vragen overheden en organisaties aandacht voor het onderwerp en ontplooien bijzondere initiatieven.

De Week tegen Eenzaamheid wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van VWS. Deze keer staan ontmoeting en verbinding centraal. Veel gemeenten zetten dan ook activiteiten op touw om mensen elkaar te laten ontmoeten en zo nieuwe contacten mogelijk te maken.

Stel je voor

In vijf steden is er de actie Steljevoor. Die moedigt mensen aan om meer contact te maken, zodat iedereen zich vrolijker en minder eenzaam voelt. De actie is ontwikkeld door NS en ProRail in samenwerking met de vijf gemeenten Assen, Utrecht, Tilburg, Amsterdam en Amersfoort. Op het station kun je bij een barista in een koffietentje twee kopjes koffie vragen. Eentje voor jezelf en de andere om weg te geven aan een onbekende, wat aanleiding kan zijn voor het maken van een praatje.

Belevingsweek met hartenwensen

Ook gemeente Haarlem doet mee in de strijd tegen eenzaamheid en geeft onder meer gehoor aan hartenwensen van burgers. In een wijkcentrum staat een hartvormig bord met wensen die de afgelopen weken zijn verzameld. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die een bepaald museum willen bezoeken of willen zingen in een band. Een deel van deze wensen komt aan bod tijdens de Belevingsdagen. Dit zijn dagen waarop ouderen met soortgelijke wensen met elkaar op stap gaan, zoals een dagje naar het strand.

Geluksmomentjes

Ook de gemeente Eersel doet aan de week mee. Hier kunnen mensen een gratis een kaartje sturen aan iemand, met daarop een lieve boodschap, een uitnodiging of een aanbod voor hulp. De kaartjes liggen op verschillende openbare locaties in de gemeente. Ook delen welzijnswerkers er geluksmomentjes uit, in de vorm van bloemen en kaarten. Wie er een ontvangt, wordt gevraagd deze door te geven aan iemand die wel een opsteker kan gebruiken. ‘Een mooie manier om mensen te inspireren meer oog voor elkaar te hebben. Iedereen kan iets doen voor een ander. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we elkaar blijven zien en ontmoeten,’ is te lezen op eerselvoorelkaar.nl

Met en voor elkaar

Ook in gemeente De Wolden ontplooien organisaties activiteiten om mensen dichter bij elkaar te brengen, zowel voor jong als oud. Inwoners van De Wolden kunnen naar een bingo, jongereninloop, fietsclub of babbelen met een bakkie koffie erbij. In deze video wordt er meer over uitgelegd.

Gemeentelijke weekprogramma’s

Veel gemeenten hebben een weekprogramma. De organisatie achter de week bundelde alle initiatieven in een handig overzicht van programma’s per gemeente.

Langlopende initiatieven

In gemeenteland wordt overigens het hele jaar door veel gedaan om eenzaamheid onder de inwoners te bestrijden. Zo staan er in Capelle aan de IJssel verschillende schaaktafels in de openbare ruimte, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten voor een potje schaak. Steeds meer andere gemeenten volgen dit voorbeeld. In Amstelveen zetten ze de ‘Lief en Leed-aanpak’ in: buurtgenoten kunnen hier een kleine attentie voor elkaar kopen die betaald wordt uit een straatbudget. En er zijn gemeenten die verschillende groepen inwoners, bijvoorbeeld jong en oud, bij elkaar brengen om zo het gevoel van alleen zijn te bestrijden.