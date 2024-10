Eenzaamheid aan orde van de dag: cijfers en initiatieven

Deze week wordt de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid gehouden. Met verschillende initiatieven in gemeenten wordt er aandacht gevraagd voor het onderwerp. Nieuwe cijfers van het CBS onderschrijven het belang hiervan: 1 op de 10 mensen voelt zich sterk eenzaam.

Bijna 11 procent (een op de tien mensen) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder voelde zich vorig jaar sterk eenzaam. Dat is gelijk aan de cijfers in 2022, maar opnieuw hoger dan in 2019, voor de coronapandemie. Toen voelde ongeveer 9 procent zich sterk eenzaam. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn van het CBS, dat jaarlijks onder ruim 7.000 mensen wordt afgenomen.

Sterk eenzaam

Eenzaamheid komt het vaakst voor onder mensen die buiten Nederland geboren zijn. Van de 15-plussers die buiten Nederland zijn geboren geeft zelfs bijna 20 procent aan zich sterk eenzaam te voelen. Bij wie hier geboren is, ligt dit een stuk lager (9 procent). ‘Hoewel mensen geboren buiten Nederland net zo vaak of vaker wekelijks sociaal contact hebben met familie, vrienden of buren, voelen zij zich toch vaker sterk eenzaam dan degenen die geboren zijn in Nederland. Het is vooral sociale eenzaamheid waar zij vaker mee te maken hebben,’ aldus het CBS.

Jongeren vaker emotioneel eenzaam

Een andere vorm, emotionele eenzaamheid (het missen van een hechte band) komt het vaakst voor onder 15- tot 25-jarigen. Van deze groep voelde 14 procent zich sterk emotioneel eenzaam. De andere vorm van eenzaamheid, sociale eenzaamheid (waarbij er behoefte is aan meer sociaal contact), komt het vaakst voor onder de groep mensen van 35- tot 45-jaar. Van hen geeft 18 procent aan zich sterk sociaal eenzaam te voelen.

Week tegen Eenzaamheid

Ook uit een analyse van de Burgerpeiling vorig jaar bleek dat na de coronapandemie het percentage inwoners dat zich eenzaam voelde weliswaar afnam, maar vooral onder kwetsbare inwoners hoog bleef. De onderzoekscijfers onderschrijven daarmee het belang van de Week tegen Eenzaamheid, van 26 september tot 2 oktober 2024. Tijdens deze week zijn er door het hele land honderden activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Deze week wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid door het ministerie van VWS.

Gemeentelijke initiatieven

Tijdens deze week vragen veel gemeenten en organisaties aandacht voor eenzaamheid en ontplooien bijzondere initiatieven. In de gemeente Groningen zijn er onder het motto: ‘Houd er plezier in!’ verschillende activiteiten. Het motto moet uitnodigingen om actief te blijven, elkaar te ontmoeten en samen iets te ondernemen. Zo worden er Grip & Glans-trainingen (een cursus waar je blij van wordt) gegeven en kunnen ouderen nieuwe energie opdoen door samen te bewegen. En ook in de wijken zijn veel activiteiten, zoals samen soep eten, dansen op recept en een Flow Festival.

Ontmoeten

Ook in de gemeente Haarlem is er veel te doen. Zo wordt hier de Route van Ontmoeten gehouden, samen met andere organisaties, actieve buurtbewoners en vrijwilligers. Wie meedoet, kan onder andere een leuk bordspel spelen, het feestelijke Ontmoetingsfestival bezoeken en een omhelzing en koffie krijgen tijdens de ‘Free Hugs Buurttuk.’ In de gemeente Hoorn worden gratis bloemen uitgedeeld om zo in contact te komen met inwoners en het gesprek te kunnen aangaan. In Tilburg zijn er onder andere een lunch, wandelgroep, kunstactiviteit, muziekcafé en bingo. In de gemeente Kerkrade worden er gedurende de week buurtlunches georganiseerd en kun je meedoen aan verschillende workshops.

Langdurige aandacht

Ook zijn er inmiddels gevestigde en langlopende projecten om eenzaamheid te bestrijden. Zo konden inwoners van de gemeente Meierijstad meedoen aan Boules in je Buurt. Een laagdrempelige activiteit, waarbij wijkgenoten jeu-de-boules met elkaar kunnen spelen. En ook de Buurtcamping is een goed voorbeeld. Het initiatief is uitgegroeid tot een terugkerend evenement in veel gemeenten. En in de gemeente Kampen zetten professionals en vrijwilligers zich in om van begraafplaatsen ook een ontmoetingsplek te maken.

Handig hulpmiddel

Ook aan de slag met eenzaamheid? Een routekaart van Movisie helpt gemeenten de aanpak hiervan in kaart te brengen. Op die manier kunnen gemeenten een bijdrage leveren aan het terugdringen en voorkomen van eenzaamheid.