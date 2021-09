CNV Jongeren komt met plan voor lokale verkiezingsprogramma’s

Vakbond CNV Jongeren heeft actuele jongerenthema’s vertaald naar een tienpuntenplan. Dit plan kan input leveren voor de verkiezingsprogramma’s voor aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

CNV Jongeren heeft het plan naar de 100 grootste, lokale politieke partijen gestuurd, met het verzoek om de kwesties die betrekking hebben op jongeren over te nemen in het verkiezingsprogramma voor 2022.

De organisatie komt met het tienpuntenplan, omdat volgens hen gemeenten steeds meer taken erbij krijgen. Daarmee kunnen ze ook meer invloed uitoefenen op werk, inkomen en het leven van jongeren. ‘Ze krijgen bijvoorbeeld meer te maken met het beleid rondom jeugdwerkloosheid en jongeren met een uitkering. Dit raakt de belangen van onze achterban,’ zo stellen de makers. In het plan komen de onderwerpen arbeidsmarkt, woningmarkt en onderwijs aan bod. ‘Na investering leveren ze voor uw gemeente ook maatschappelijke en financiële baten op’, aldus CNV Jongeren.

Tien verbeteringen voor jongeren

Drie voorstellen uit het tienpuntenplan springen eruit. De eerste gaat over betaalbaar wonen. Een van de speerpunten is de inzet voor betaalbare woningen voor jongeren en starters. Dat kunnen gemeenten bereiken door optimaal gebruik te maken van opkoopbescherming en het voeren van een doelgroepenbeleid, zodat starters weer kans maken op een woning in hun eigen gemeente. Gemeenten zouden volgens het plan creatieve oplossingen moeten faciliteren om de wooncrisis te lijf te gaan, zoals het splitsen van woningen.

Het tweede punt is bestaanszekerheid. Kinderen zouden volgens het plan niet mogen opgroeien in armoede. Gemeenten moeten zich daarom inzetten voor meer en betere financiële voorlichting voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Extra aandacht is daarbij gevraagd voor het voorkomen van schulden bij jongeren en het verhelpen van al bestaande problematische schulden. Voor de groep van 18 tot 27 jaar die financieel moeilijk rond komt, is er het advies om hen te ondersteunen met opleidingskosten. Verder zou iedereen in een gemeente mee moeten kunnen doen aan culturele en sportieve activiteiten. Ook jongeren die opgroeien in gezinnen die met een krappe beurs.

Het derde voorstel betreft werk. Het geld dat in de regio voor de aanpak voor jeugdwerkloosheid wordt vrijgemaakt, moet ook daadwerkelijk daaraan worden besteed, aldus de makers van het plan. Een gemeente zou hiervoor actief de samenwerking met jongerenvakbonden moeten zoeken. Daarnaast is er een gemeentelijke prioriteit dat alle jongeren een diploma halen. En dat jongeren worden geholpen een opleiding te kiezen die bij hen past en uitzicht biedt op werk. Een gemeente zou om die reden het beste een nauwe samenwerking tussen (praktijk-)scholen en het bedrijfsleven moeten stimuleren. Zo ontstaan er voldoende stageplaatsen en aantrekkelijke opleidingen voor sectoren waar tekorten zijn.

Volop lobbyen

Met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen, lokale verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden verschenen er naast dit tienpuntenplan afgelopen tijd al heel wat position papers, handreikingen en manifesten. De lobby is gestart.