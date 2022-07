Jongeren willen graag meepraten

De meeste jongeren praten graag mee over zaken die zij belangrijk vinden binnen hun gemeente. Dat blijkt uit een peiling van UNICEF Nederland onder jongeren tussen de tien en achttien jaar. Driekwart zegt nog nooit naar zijn of haar mening te zijn gevraagd en 58 procent weet ook niet welke mogelijkheden er in hun gemeente zijn om te vertellen wat ze vinden.

Uit de peiling Meepraten in de gemeente blijkt dat maar liefst 95 procent van de jongeren het belangrijk vindt dat de gemeente hen hoort. Deze 1,5 miljoen kinderen willen graag meedenken over wat er in hun stad of dorp gebeurt. Vier van de vijf jongeren is bereid zijn of haar mening te geven over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Denk aan zaken als veiligheid op straat, sport en cultuur, onderwijs, gelijke kansen, maar ook over chill- en speelplekken in de wijk.

Twee derde van jongeren heeft het gevoel dat hun mening in hun gemeente helemaal niet meetelt. 74 procent is nog nooit naar zijn of haar mening gevraagd en meer dan de helft van de jongeren weet ook niet welke mogelijkheden er zijn om te vertellen wat ze vinden.

Van de jongeren die wél inspraak hebben gehad, heeft een grote meerderheid (82 procent) trouwens wel het gevoel dat hun mening serieus werd genomen. Een vragenlijst blijkt de meest gebruikte methode om de mening van kinderen en jongeren te peilen.

Kindvriendelijke gemeenten

Het onderzoek werd gedaan in het kader van het Child Friendly Cities netwerk waarbij UNICEF Nederland betrokken is. Binnen het netwerk werken gemeenten samen met elkaar, met maatschappelijk betrokken organisaties en met kinderen en jongeren. Het netwerk gaat uit van ontwikkelingskansen voor kinderen en bekijkt wat daar lokaal voor nodig is.