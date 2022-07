‘Betrek huiseigenaren meer bij aardgasvrij maken woningen’

Huiseigenaren zijn vaak weinig bekend met de plannen van hun gemeente voor het aardgasvrij maken van hun woningen, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). Eigenaren van woningen worden nauwelijks betrokken, terwijl hier wel behoefte aan is. Ook meer informatie vanuit de gemeente is welkom.

In 2050 moeten alle huizen in Nederland van het aardgas af zijn. Eind 2021 moesten alle gemeenten daarom hun Transitievisie Warmte opstellen met daarin een tijdspad welke wijken of buurten wanneer van het aardgas af moeten. In opdracht van Vereniging Eigen Huis onderzocht Ruigrok NetPanel in hoeverre huiseigenaren zijn meegenomen bij het opstellen van deze plannen. Hieraan werkten 1504 huiseigenaren mee.

Niet bekend

Een van de hoofdconclusies van het onderzoek De Transitievisie warmte voor huiseigenaren is dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de Transitievisie Warmte van gemeenten. Zo blijkt dat 72 procent van de huiseigenaren niet bekend is met de verduurzamingsplannen in hun gemeente. Terwijl zo’n 85 procent van de huiseigenaren het wel belangrijk vindt geïnformeerd te worden en zeker 36 procent wil meedenken.

Nu is het moment

VEH-directeur Cindy Kremer noemt het opmerkelijk dat huiseigenaren nauwelijks bekend zijn met de plannen. ‘De verduurzaming van woningen is een ingrijpend proces en treft ons allemaal, het beste wat gemeenten daarin kunnen doen is helderheid verschaffen. Gemeenten lijken in een soort wachtstand te staan, wachtende op de juiste wetgeving en de slagkracht van de minister,’ aldus Kremer, terwijl nu het moment is om met huiseigenaren in gesprek te gaan over hun verduurzamingsplannen.

Informeren

Huiseigenaren geven hun gemeente vooral als tip om hen informatie te verschaffen en beter te betrekken bij de plannen. Ze geven aan dat het niet goed voelt om vanuit de gemeente iets opgelegd te krijgen, zonder daarover te kunnen meepraten. Het advies aan gemeenten van de VEH is dan ook: ga de wijk in, praat met bewoners en informeer hen over wat komen gaat om de verduurzaming op gang te brengen.’

Zorgen

Bijna een op de drie huiseigenaren maakt zich zorgen over de verduurzaming in hun eigen wijk. Dat gaat over de kosten, de snelheid en de beschikbare alternatieven. Huiseigenaren zouden graag zien dat gemeenten transparant zijn over deze kosten. Bijna de helft van de huiseigenaren geeft aan tijd en geld te willen vrijmaken voor de warmtetransitie. De meest populaire verduurzamingsmaatregel is trouwens het plaatsen van zonnepanelen.