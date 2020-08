Rotterdamse proeftuin voor gezondere leefstijl

De gemeente Rotterdam start volgende maand met een nieuwe ronde van de proeftuin Gezond Gewicht. Lokale zorgprofessionals helpen inwoners met overgewicht of obesitas zich een gezondere leefstijl eigen te maken.

Rotterdam startte vorig jaar met de Proeftuin Gezond Gewicht. Hierbij worden inwoners met overgewicht, obesitas of diabetes type 2 gratis begeleid naar de juiste ondersteuning in de wijk. Op 1 september gaat de volgende ronde van start in vier wijken. De gemeente onderzoekt of de lokale manier van werken effectief is voor deelnemers en hoe betrokken professionals het beste samenwerken.

Een ander mens

Marcel Helmond is een van de deelnemers. ‘Ik ben gewoon te zwaar en ik merk dat mijn conditie minder wordt. Ik ben pas trotse opa geworden. Dan wil ik niet de hele dag op de bank zitten en zeggen: opa is moe of heeft geen puf.’ Helmond wordt nu begeleid om op een gezonder gewicht te komen. ‘Laten we eerlijk zijn. Als je afvalt en een gezondere levensstijl hebt, dan voel je je echt een ander mens.’

Persoonlijk plan

Hoe werkt het? Een zorgcoördinator uit de wijk helpt bij een persoonlijk plan op het gebied van voeding, beweging en welzijn. Mensen krijgen daarbij inzicht in de oorzaken en de obstakels voor succes. Zo kunnen er medische of psychosociale factoren zoals stress meespelen. Vervolgens wordt een professional uit de wijk aangehaakt, zoals een huisarts, leefstijlcoach, fysiotherapeut of sport- en beweegaanbieder.

Uiteindelijk ligt er een persoonlijk plan dat aansluit bij de wensen en behoeften op het gebied van voeding, beweging en welzijn. De zorgcoördinator adviseert en ondersteunt, een deelnemer bepaalt wat er gebeurt. Het programma is laagdrempelig en vaak niet ver van huis van de deelnemer.

Proeftuin Gezond Gewicht

De proeftuin is een samenwerking met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en lokale partners. Het programma is een onderdeel van de ontwikkeling van de Ketenaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen en past ook bij de Rotterdamse ambities van het Gezond010: het akkoord.