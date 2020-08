Hitte vormt een groot risico voor de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals eenzame ouderen. Met de hitte- en eenzaamheidskaart kun je als gemeente zien waar actie nodig is. ‘Zo voorkom je dat mensen die ziek zijn geweest door corona ook nog een klap krijgen door de hitte.’

Eenzame ouderen lopen tijdens een hittegolf extra risico op uitdroging en hitteberoertes. Sociaal contact is daarom belangrijk. De hitte- en eenzaamheidskaart stelt gemeenten en inwoners in staat om gericht actie te ondernemen. De kaart geeft per wijkdeel aan waar de risico’s op hittestress bij eenzame ouderen van 75 jaar en ouder het grootst zijn.

De hitte- en eenzaamheidskaart was in het najaar van 2019 al beschikbaar voor de G40-gemeenten. Half juni kwam er een nieuwe versie voor alle gemeenten met stedelijk gebied in Nederland. Sinds begin augustus is de kaart ook te vinden op het dashboard duurzame leefomgeving van waarstaatjegemeente.nl.

‘Hitte integraal aanpakken’

Deze kaart is bedoeld als aanvulling op klimaatstresstesten en de bijbehorende risicodialogen. ‘Het is een mooie kans om hitte integraal aan te pakken: voer de risicodialoog met partijen uit het sociale domein, de gebouwde omgeving en de buitenruimte. Door kennis en ervaring te delen en samen te werken, kunnen hitterisico’s beperkt worden,’ aldus de makers.

Klimaatverbond Nederland, Climate Adaptation Services (CAS) en adviesbureau Tauw ontwikkelden de hitte- en eenzaamheidskaart in opdracht van het NAS-team (Nationale klimaatadaptatiestrategie).

Corona

‘Deze zomer wordt extra zorgelijk in verband met corona,’ aldus Madeleen Helmer van Klimaatverbond Nederland. ‘De mensen die kwetsbaar zijn voor corona, zijn dat ook voor hitte. En sommige adviezen gaan tegen elkaar in, zoals “blijf zoveel mogelijk thuis” en “zoek een koele plek op tegen de hitte”. Juist nu kan de hitte- en eenzaamheidskaart gemeenten helpen om snel te beslissen welke wijken extra aandacht nodig hebben, en op tijd contact zoeken met de woningcorporaties en de wijkzorg. Zo voorkom je dat mensen die ziek zijn geweest door corona ook nog een klap krijgen door de hitte.’