Samen armoede bestrijden: vijf initiatieven

Veel dorpen en steden zoeken samen met inwoners, ondernemers, ervaringsdeskundigen en experts naar oplossingen om armoede te bestrijden. Vijf voorbeelden van gezamenlijke initiatieven.

Armoedemarathon Zaanstad

In Zaanstad staat het bestrijden van armoede hoog op de agenda. Ongeveer 10 procent van de huishoudens in de gemeente komt rond van een inkomen op bijstandsniveau. ‘En de verwachting is dat het aantal door de coronacrisis alleen maar stijgt. Dat vraagt meer dan ooit om nieuwe bondgenootschappen en creatieve oplossingen. Want armoede bestrijden kan je alleen samen doen, met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties,’ aldus wethouder Songül Mutluer.

De gemeente bouwt een ‘lerend armoedenetwerk’ van en voor vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals. Het netwerk biedt een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen en waar mogelijk de krachten te bundelen. De gemeente Zaanstad is de initiatiefnemer voor het netwerk, maar de insteek is dat de stad en de leden allemaal mede-eigenaar zijn.

Ook hield Zaanstad een online armoedemarathon: een webinar met zeven minicolleges rond verschillende thema’s over de aanpak van armoede, voor en door betrokken Zaankanters en verschillende experts.

Ook de gemeente Roosendaal zoekt oplossingen om armoede tegen te gaan en startte hiervoor een armoedenetwerk onder de naam Quiet Roosendaal. Doel is op lokaal niveau solidariteit en saamhorigheid te stimuleren bij de aanpak van armoede. Sponsors, zoals lokale ondernemers, leveren een kleine inspanning of bijdrage in de vorm van geld of goederen. Dit als ‘signaal’ dat mensen gezien worden en dat er begrip is voor hun problemen.

Een sponsor geeft aan een ander zonder tegenprestatie bijvoorbeeld een gratis fietsreparatie, een kinderfeestje, kaarten voor een evenement of voorstelling, of een etentje. Wethouder Klaar Koenraad zegt: ‘Het is belangrijk dat iedereen in Roosendaal voldoende kansen krijgt om mee te doen in onze samenleving. Niemand zou beperkt mogen worden door structureel geldgebrek of schulden. Daarvoor leven we in een té welvarend land.’

Groningen slaat armoedebrug

Ook in Groningen startte een platform tegen armoede: Omarm Groningen. Dit is een initiatief van de gemeente in samenwerking met lokale ondernemers en organisaties. Armoedebestrijders worden met elkaar verbonden en aan de behoeften van inwoners gekoppeld, de gemeente fungeert als bruggenbouwer. Meedoen kan bijvoorbeeld door het schenken van goederen, diensten of kennis. Of door het beschikbaar stellen van een eigen netwerk.

Zo biedt Groninger Elly Smit de workshop ‘pakkend pitchen’ aan om armoedebestrijding doeltreffend voor het voetlicht te brengen. En er komen gedoneerde spullen binnen, zoals fietsen, computers en restpartijen nieuwe voetbalschoenen.

Het beste idee van Dronten

Dronten gaat jaarlijks op zoek naar Het beste idee van Dronten, voor ideeën die het verschil maken voor inwoners met een laag inkomen. Denk aan een creatieve workshop, een maatjesproject of activiteit op het gebied van sport, kunst, cultuur of voeding. ‘Alle ideeën zijn welkom zolang het de doelgroep ondersteunt,’ aldus de gemeente. Beoordeling vindt plaats aan de hand van verschillende criteria, zoals het bevorderen van sociale cohesie en eigen kracht.

‘Is je idee gericht op kinderen of het voorkomen van schulden? Dan levert dit extra punten op van de jury.’ – gemeente Dronten

Dit jaar ontving Dronten 24 inzendingen, waarvan negen initiatiefnemers een startsubsidie van vijfduizend euro krijgen voor het opstarten en uitvoeren van hun idee. ‘Door het coronavirus was deze editie anders dan andere jaren. De behoefte aan verbinding tussen mensen is groot.’ Wat waren winnende ideeën? Humanitas gaat bijvoorbeeld samen met deelnemers en vrijwilligers koken. Het doel: gezond leren koken met verse ingrediënten tegen lage kosten én tegelijkertijd je eigen sociale netwerk opbouwen en versterken.

Een andere winnaar mag in de gemeente een naaiatelier opzetten voor inwoners en jongeren met een laag inkomen. Met activiteiten als ontwerpen, restylen en het maken en herstellen van kleding. Jongeren uit het praktijkonderwijs krijgen hulp bij het realiseren van hun dromen en het nadenken over de toekomst en hoe zich financieel te redden.

Overleefhuis in Westerkwartier

Dienstverlening gaat verder dan een proces of beleid. Je kunnen verplaatsen in de ander, daar gaat het óók om, zo vindt de gemeente Westerkwartier. Zeker met hulpverlening bij armoede en schulden. En dat is precies waar de training in ‘Het Overleefhuis’ voor gebruikt wordt: een levensechte training in armoede. Het huis confronteert bewoners met vooroordelen en dilemma’s waarmee mensen met weinig geld dagelijks te maken hebben.

Tweehonderd medewerkers van de gemeente Westerkwartier en partners in het veld volgden vorig najaar de ervaringsgerichte training. Het doel was door andere ogen naar het werk kijken. Dat had een behoorlijke impact, op medewerkers én beleid. ‘Het gaat niet om een casus, maar om een mens.’