Gratis omscholing voor inwoners in sectoren met toekomst

De gemeente Amsterdam biedt inwoners een gratis omscholingstraject aan. De regeling is bedoeld om openstaande vacatures in specifieke sectoren in de stad op te vullen én om te werken aan de doelen van het klimaatakkoord. Ook andere gemeenten helpen inwoners hier een handje bij.

Wie in de hoofdstad aan de slag wil in de bouw, metaal, techniek of infrastructuur kan hulp van de gemeente Amsterdam verwachten. In de stad en de omgeving staan momenteel meer dan 7000 vacatures open in deze sectoren. Om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, werkt de gemeente samen met werkgevers, brancheorganisaties en opleiders aan een oplossing.

Volgens de gemeente hebben deze banen de toekomst. Ook kan Amsterdam zo verder werken aan de doelen van het klimaatakkoord. Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): ‘Investeren in werkgelegenheid en het ondersteunen van sectoren die cruciaal zijn voor de energietransitie zijn belangrijke doelstellingen van het nieuwe college.’

Duurzame stad

Door het tekort aan werknemers in bovengenoemde sectoren komt volgens de gemeente ook de duurzame ontwikkeling van de stad in de knel, schrijft de gemeente. In 2050 wil Amsterdam alleen schone energie gebruiken en volledig zijn overgestapt naar uitstootvrij vervoer. Om die doelstellingen te halen moet de gemeente veel sociale huurwoningen isoleren en zoveel mogelijk daken voorzien van zonnepanelen. Voor die verduurzaming heb je mensen nodig die bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtenetten kunnen aanleggen. ‘En huizen bouwen, natuurlijk. Zo werken we toe naar een schone, uitstootvrije stad met genoeg woningen,’ aldus Groot Wassink.

Gratis omscholingstraject

Amsterdammers die op zoek zijn naar een baan en zich willen laten omscholen voor werk in bovengenoemde sectoren, kunnen kosteloos een omscholingstraject volgen. Na een kort traject kan iemand snel aan de slag en vandaaruit verder groeien. Om te starten is het niet nodig om meteen alle kennis en vaardigheden in huis te hebben. De gemeente organiseert in juni vier verschillende oriëntatiedagen met informatie over de sectoren, banen en mogelijke opleidingen.

Rekening voor gemeente en rijk

De doelstelling is om dit jaar 300 mensen aan het werk te helpen. In het najaar zal de campagne worden herhaald. De gemeente staat garant en gebruikt hiervoor middelen uit een fonds van 4 miljoen euro voor om- en bijscholing. ‘Daarnaast zijn er budgetten van het Rijk en andere fondsen, maar in de praktijk kost het vaak enige tijd om die budgetten te regelen. Amsterdam vindt het belangrijk om garant staan voor de financiering, zodat we geen tijd verliezen,’ aldus een woordvoerder van de gemeente.

Omscholen naar toekomstbestendig werk

Ook in andere gemeenten wordt er ingezet op en zijn er regelingen voor omscholen naar een toekomstbestendig beroep. In Utrecht kunnen inwoners hiervoor subsidie aanvragen. Rotterdam stelt een meerjarig budget beschikbaar voor om-, her- en bijscholing. Zo financiert de gemeente scholing van Rotterdamse werkzoekenden en stemt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af. Met de hiervoor bestemde scholingsvouchers helpt de gemeente Rotterdamse werkzoekenden, die zelf geen scholing kunnen betalen en een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt.