Kamermeerderheid wil verkorting WW-uitkering intrekken

In de Tweede Kamer vindt een meerderheid dat het kabinet het voorstel tot verkorting van de werkloosheidsuitkering (WW) moet intrekken. Dit blijkt na de stemming over de motie van Mariëtte Patijn (GL-PvdA) en Bart van Kent (SP).

Het kabinet maakte in de Voorjaarsnota het plan bekend om vanaf 1 januari 2027 de duur van de WW-uitkering te verkorten van 24 naar 18 maanden. Dit plan was onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen.

30%-regeling

Patijn en Van Kent stellen in hun motie dat de duurverkorting leidt tot een ‘forse verslechtering van de rechtspositie van werkenden’. In plaats daarvan willen zij een verdere versobering van de 30%-regeling, ook wel bekend als de expatregeling. Dit is een belastingvoordeel voor hoogopgeleide werknemers uit het buitenland die in Nederland komen werken, bedoeld om extra kosten te dekken, zoals verhuiskosten.

WW-roof

ANP meldt dat vakbond FNV blij is met deze stemmingsuitslag. “Blij dat deze WW-roof is voorkomen, het was een totaal onnodige aanval op de sociale zekerheid. Dit kabinet wilde graaien in een verzekering waar werknemers al voor betaald hebben en die bovendien hard nodig is”, zegt een woordvoerder. Wel waarschuwt hij dat een nieuw kabinet dit niet weer moet willen afspreken. “Waar mogelijk gaan we daar als vakbonden faliekant voor liggen.”