Wijkmonitor als tool voor inclusief wijkenbeleid 

De Wijkmonitor van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) is onlangs vernieuwd. Het is een handige tool, die beleidsmedewerkers inzicht geeft in de leefomstandigheden van verschillende groepen in de gemeente en de wijken. ‘Gemeenten rollen generiek beleid uit over heel diverse wijken. Om beter aan te sluiten bij de bewoners kan het zinvol zijn om te kijken naar de verschillen in leefomstandigheden.’

Mensen die actief zijn in wijken, gemeentelijk beleid maken, medewerkers van woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en wijkprofessionals kunnen allemaal gebruik maken van de Wijkmonitor van KIS. Met de tool kunnen zij inzoomen op een wijk, maatwerk leveren en zorgen voor een effectievere wijkaanpak.

De wijk in beeld brengen

Er zit veel kennis in de monitor. Zo bundelt het bijvoorbeeld data van het CBS, Vektis (gezondheidszorg), Cito (scholieren) DUO (studenten), gemeentelijke basisadministraties en van de politie. De monitor bevat cijfers op de thema’s zorg en welzijn, demografie (naar leeftijd en achtergrond), onderwijs, arbeid en inkomen, wonen en leefomgeving en veiligheid. Je kunt de gegevens bekijken per achtergrond, door de jaren heen en je kunt vergelijken met andere wijken, je eigen en andere gemeente(n) en op landelijk niveau.

Inclusief wijkenbeleid

Dergelijke gegevens zijn van waarde, omdat ze kunnen helpen bij het maken van een inclusief wijkenbeleid. Met de monitor kun je namelijk gegevens op wijkniveau uitsplitsen naar verschillende bevolkingsgroepen. Hierdoor kan een diversiteit-sensitieve aanpak worden onderbouwd.

Volgens een van de KIS-onderzoekers, Anneke Brock, blijkt dat er bij wijkaanpakken vaak nog onvoldoende rekening wordt gehouden met verschillen tussen groepen. ‘Gemeenten rollen generiek beleid uit over heel diverse wijken met bewoners van allerlei achtergrond. Terwijl de verschillen naar herkomst behoorlijk groot kunnen zijn. Om beter aan te sluiten bij de leefwereld van de diverse bewoners kan het juist zinvol zijn om te kijken naar de verschillen in leefomstandigheden.’ Om een voorbeeld te geven, een gemeente kan als geheel een werkloosheidspercentage van vijf hebben. Terwijl als je inzoomt op bepaalde groepen of wijken, de werkloosheid bij specifieke groepen soms wel veertig procent is.

Aanbevelingen voor effectievere wijkaanpak

De kennis uit de monitor zorgt ervoor dat je maatwerk kunt leveren bij het samenstellen of aanpassen van een wijkaanpak. Dit doe je door accenten te leggen in beleid en de problemen te analyseren. Beleid dat op maat is gemaakt, helpt groepen sneller een betere positie te krijgen, zo stellen de de KIS-onderzoekers. De organisatie deed eerder ook drie aanbevelingen voor een effectievere wijkaanpak.

Cijfers zeggen niet alles

Wie aan de slag gaat met de data en het opstellen van een wijkaanpak, moet zich realiseren dat de cijfers de uitdagingen duiden, maar wel vragen om nader onderzoek. Ze geven bijvoorbeeld niet altijd de oorzaak weer, je moet soms zelf zoeken naar de achterliggende reden. Om dit te illustreren geven de onderzoekers een voorbeeld waarbij je trends gebruikt om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op deelgebieden. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat armoede onder Syriërs de afgelopen jaren is verminderd. Toch leeft een flink deel van hen nog steeds in armoede. Zij maken weinig gebruik van schuldhulpverlening. De vraag is dan of meer informele schulden schulden maken of dat ze de weg naar schuldhulpverlening niet kennen.

Gemeenteambtenaar Matthijs den Otter van de gemeente Utrecht beaamt tegen KIS dat de monitor van waarde is bij het verkrijgen van zicht op groepen of thema’s. ‘Vooral in de eerste fase, om problemen scherp te krijgen, speelt de wijkmonitor een rol vanwege de cijfers. Het maakt duidelijk waar je op moet inzoomen. En vervolgens is het belangrijk de wijk in te gaan en de verhalen te horen.’

Zelf aan de slag met de data

De onderzoekers zijn zich ervan bewust dat cijfers soms stigmatiserend kunnen werken. Om dat te voorkomen, moet je weten wat je leest en hoe je de veelheid van factoren interpreteert. ‘De cijfers zijn een goed eerste signaal, maar het gaat er vooral om dat je er ook wat mee doet, dat er warme duiding plaatsvindt. En voor die duiding is veel literatuur beschikbaar,’ aldus de onderzoekers.

Dit animatiefilmpje laat goed zien hoe de monitor te gebruiken is: