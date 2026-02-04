1 miljoen mensen voelen zich ernstig beperkt

In 2023 gaf bijna een derde van de mensen van 4 jaar en ouder aan langdurig beperkt te zijn in alledaagse activiteiten door gezondheidsproblemen die al minstens zes maanden duren.

Volgens de Gezondheidsenquête van het CBS gaat het om 30,4 procent van de bevolking, oftewel 5,1 miljoen mensen. Van hen voelt 24,8 procent zich beperkt maar niet ernstig, terwijl 5,6 procent – ongeveer 1 miljoen mensen – zichzelf ernstig beperkt noemt. Het aandeel mensen met een beperking is de afgelopen negen jaar gestegen, maar het deel dat zich ernstig beperkt voelt is in die periode relatief stabiel gebleven.

Beperkingen komen veel vaker voor bij ouderen. Van de 65-plussers is 52 procent beperkt, tegenover 24 procent in de leeftijdsgroep 4 tot 65 jaar.

Wmo

Mensen met een langdurige beperking maken significant vaker gebruik van ondersteuning via de gemeente. In 2023 kreeg 16,5 procent van alle mensen met een beperking Wmo-ondersteuning; onder mensen met een ernstige beperking is dit 39,7 procent. Het gaat dan vooral om hulp bij het huishouden en vervoersdiensten of -voorzieningen. Bij jongeren van 4 tot 18 jaar met een beperking ontving 33,2 procent Jeugdhulp op grond van de Jeugdwet, terwijl bij jongeren zonder beperking 13,9 procent Jeugdhulp kreeg. Volwassenen met een beperking maken ook vaker gebruik van re-integratie- en participatievoorzieningen via de Participatiewet: ruim 5 procent, tegenover 1,6 à 1,8 procent onder mensen zonder beperking.

Daarnaast is er gebruik van zorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Van de mensen met een beperking ontving in 2023 32,4 procent hulpmiddelen en/of wijkverpleging; bij ernstig beperkten ligt dit zelfs op 51,7 procent. Dit gebruik neemt sterk toe met de leeftijd: onder 65-plussers met een beperking gebruikt bijna de helft (49,4 procent) dergelijke voorzieningen, tegenover 20,6 procent van de niet-beperkte 65-plussers.

Wet langdurige zorg

Zwaardere, langdurige zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Van alle mensen met een beperking tot 65 jaar maakt 0,7 procent gebruik van Wlz-zorg, onder 65-plussers met een beperking is dit 3,5 procent. Bij ernstig beperkte ouderen loopt dit op tot 10,8 procent.

Beperkingen hebben ook een grote impact op arbeidsparticipatie. In de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar ontvangt 20,1 procent van de mensen met een beperking een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor mensen met een ernstige beperking in deze leeftijdsgroep is dat bijna de helft (48,6 procent).