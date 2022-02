BOA-bonden: niet optreden bij afwezigheid politie

Boa’s treden niet handhavend op als de politie afwezig is. Dat zeggen BOA ACP en de Nederlandse BOA Bond als reactie op de geplande actie van politiebonden dit weekend. Die vragen hun leden komend niet op te treden als horeca-instellingen in strijd met de coronamaatregelen in de nacht openblijven. Ondertussen waarschuwt het Veiligheidsberaad dat er dit weekend wél gehandhaafd wordt.

‘We gaan niet handhavend optreden als de politie niet aanwezig is. Normaal doen we dat in aanwezigheid van de politie. Als die er niet is, moeten boa’s kiezen voor hun eigen veiligheid,’ aldus de voorzitter van vakbond BOA ACP, Richard Gerrits. De komende dagen moet er volgens Gerrits overleg plaatsvinden met gemeenten. ‘We moeten kijken hoe die acties eruit gaan zien. Wij willen van werkgevers weten hoe met dit gegeven van een niet-optredende politie om te gaan en wat dan de rol van de boa’s hierin is.’

Richtlijn

Voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, Ruud Kuin laat een soortgelijk geluid horen. ‘Boa’s treden pas op als de back-up vanuit de politie op orde is. Zeker bij risicovolle situaties moet die back-up er zijn. Als die er niet is, is het onverstandig om op te treden.’ Kuin geeft aan te verwachten dat de werkgevers dit ook zo zullen zien. ‘De richtlijn voor boa’s is niet op te treden als we er niet op kunnen rekenen dat de politie stand-by is. We verwachten dat dat in dit geval ook zo is. Wat ze geleerd wordt, en dat geldt voor politiemensen niet anders: eerst zorgen dat de eigen veiligheid is gewaarborgd.’

Actie politie

De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB riepen vanochtend hun leden op om komend weekend zo passief mogelijk toezicht te houden op het uitgaanspubliek en niet op te treden als horeca-instellingen in strijd met de coronamaatregelen openblijven. De oproep is onderdeel van hun actie voor een betere politie-cao. Voor zaterdag staat De Nacht staat op gepland, een actie van nachthoreca die de deuren openen uit protest tegen de coronamaatregelen.

Gemeentelijke boa’s worden door de politiebonden opgeroepen zich solidair te verklaren met de protestactie van de politie. Kuin laat weten met zijn achterban in gesprek te gaan over de vraag hoe ze hun solidariteit kunnen tonen.

Calamiteiten

De politiebonden willen dat politiemedewerkers zich dit weekend voornamelijk bezighouden met ‘primaire politietaken als noodhulp en dienstverlening aan burgers’. Als sprake is van calamiteiten in horecagelegenheden worden agenten wel geacht op te treden, aldus de bonden. Gerrits noemt het optreden bij eventuele calamiteiten weliswaar voldoende garantie, ‘maar we gaan ze niet opzoeken’.

Veiligheidsberaad waarschuwt

Ondertussen waarschuwt het Veiligheidsberaad de nachthoreca dat er dit weekend wél gehandhaafd wordt. Gemeenten hebben diverse mogelijkheden om de regels te laten handhaven. ‘Dus als mensen ervan uitgaan dat er komend weekend niet gehandhaafd wordt, dan is dat niet juist,’ aldus voorzitter Hubert Bruls. ‘We gaan ervan uit dat er opgetreden wordt tegen grootschalige overtredingen van regels,’ zegt Bruls. ‘De politie blijft de bijzondere verantwoordelijkheid houden voor het bewaken van de openbare orde.’

Eén lijn

Toen de horeca een paar weken geleden bij wijze van actie de deuren opende, reageerden burgemeesters verschillend. Sommigen lieten dat oogluikend toe, terwijl het bij anderen niet mocht. Daarna is in het Veiligheidsberaad afgesproken om één lijn te trekken. Dat zal nu ook voor de nachthoreca gelden, ondanks het feit dat versoepelingen er lijken aan te komen. Het Veiligheidsberaad vindt dat er goede redenen zijn om de maatschappij verder te openen. ‘Het nog langer gesloten houden is niet meer proportioneel.’ Maar tot aan de persconferentie van het kabinet gelden de huidige regels.