Rotterdam en Amsterdam bevriezen vestiging dark stores

De gemeente Rotterdam verbiedt gedurende een jaar de vestiging van nieuwe dark stores voor flitsbezorgers. Vanuit deze winkels worden online boodschappen supersnel door een fietskoerier bezorgd. De stad volgt daarmee het voorbeeld van Amsterdam.

Rotterdam krijgt een algeheel vestigingsverbod voor dark stores. Inmiddels zijn er dertien van deze minimagazijnen, die een snelle opmars maken in de stad.

‘Bloedirritant’

De bezorging vanuit de dark stores gaat gepaard met drukte in de omgeving en geluids- en verkeersoverlast. ‘Bijna iedereen is er inmiddels wel bekend mee: afgeplakte ruiten, fietsen die de doorstroom in een winkelstraat blokkeren, lawaai bij de bevoorrading, roekeloos fietsgedrag en overlast van wachtende fietsbezorgers. Met flitsbezorging op zich is niets mis, maar hoe het nu in de praktijk gaat, is bloedirritant,’ aldus wethouder Roos Vermeij.

Betere regulering nodig

Om meer grip te krijgen op de vestigingslocaties van dit type winkel komt er een vestigingsverbod voor de duur van maximaal een jaar. Dit is geregeld in een voorbereidingsbesluit. Gedurende deze periode wordt er gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan, om de vestiging van de dark stores in de toekomst in betere banen te leiden. ‘Met dit besluit stellen we orde op zaken en kunnen we de komst van nieuwe dark stores beter reguleren. We gunnen de flitsbezorgers hun onderneming, en hun klanten een snel bezorgde boodschap. Maar we gunnen Rotterdammers vooral fijne winkelstraten zonder overlast.’

Geen gewone winkel

Hoewel dark stores zich in winkelpanden vestigen, verschillen ze van andere winkels en supermarkten. De panden worden als distributiecentra gebruikt die regelmatig worden bevoorraad. Wethouder Bas Kurvers, bouwen en wonen: ‘Dark stores kun je zien als een soort distributiecentra, het zijn geen winkels. De oude bestemmingsplannen maken hier echter geen onderscheid in en zeggen niets over dit nieuwe fenomeen. In voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan onderzoeken we daarom op welke locaties en onder welke randvoorwaarden flitsbezorgdiensten met dark stores kunnen worden toegestaan.’

Amsterdam bevriest vestiging dark stores

Ook de gemeente Amsterdam maakte recent bekend de vestiging van nieuwe dark stores voor flitsbezorging te bevriezen. Volgens de hoofdstad verschillen ze op een aantal belangrijke punten van gewone winkels en supermarkten. Zo ontvangen ze geen klanten, maar leveren wel veel verkeersbewegingen op. Gewone supermarkten in Amsterdam hebben vanwege dat extra verkeer altijd een speciale vestigingsvergunning nodig. Die kunnen ze alleen krijgen als het bestemmingsplan de vestiging van een supermarkt toestaat.

‘Voor deze nieuwe bedrijfsvorm is het nog moeilijk om de vestiging te reguleren. Het voorbereidingsbesluit dat de gemeenteraad nu heeft genomen, zet de groei voor een jaar op pauze, totdat we een nieuw paraplubestemmingsplan voor de hele stad hebben gemaakt,’ zo staat op Amsterdam.nl

Tijdens het voorbereidingsbesluit worden nieuwe aanvragen niet toegestaan. Zo kan de gemeente rustig bekijken waar wel of niet en onder welke voorwaarden darkstores voor flitsbezorging een plek kunnen krijgen. ‘Op die wijze werken we toe naar een nieuw bestemmingsplan met duidelijke regels voor dit bedrijfstype. En houden we met handhaving de overlast van de bestaande vestigingen extra in de gaten.’