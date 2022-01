Veiligheidsberaad vindt versoepelingen ‘een mooie stap’

Het Veiligheidsberaad vindt de versoepelingen van de coronaregels die dinsdagavond zijn meegedeeld ‘een mooie stap in de richting van volledige heropening’. De 25 burgemeesters van het beraad zijn blij dat het kabinet heeft geluisterd naar ‘de brede roep om versoepelingen’, zegt voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

De meeste locaties voor bedrijvigheid in ons land gaan vandaag weer open onder voorwaarden. Het gaat om alle mogelijke winkels, het onderwijs, sportclubs, instellingen voor kunst en cultuur en kapperszaken bijvoorbeeld. Ook publiekstrekkers als de horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken openen hun deuren. Er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd, van 05.00 uur tot 22.00 uur.

Eén eindtijd

Het Veiligheidsberaad oefende vorige week veel druk uit op de verantwoordelijke ministers om het zover te krijgen. Het kabinet heeft geluisterd naar het advies van de burgemeesters om één eindtijd voor alle sectoren aan te houden. Verschillende sluitingstijden voor de horeca en de cultuur- en evenementensector zouden moeilijk te handhaven zijn. ‘Dit is helder, goed controleerbaar en zo nodig ook handhaafbaar,’ aldus Bruls.

Geen gratis ticket

Bruls waarschuwt dat de versoepelingen ‘geen gratis ticket’ zijn. ‘Deze forse stap brengt risico’s met zich mee op veel meer besmettingen en weer grote druk op de zorg. Iedereen moet zich dus goed aan de regels houden. Coronatoegangsbewijzen controleren, alle bezoekers laten zitten, voldoende afstand. Dat zijn beperkingen voor de ondernemers, maar daar moeten ze creatief mee omgaan nu ze zo hebben aangedrongen op heropening.’

Carnaval

Het Veiligheidsberaad bespreekt binnenkort of speciale maatregelen genomen moeten worden voor carnaval, eind februari. Alle optochten zijn al afgelast. Justitieminister Yesilgöz spreekt later deze week met zogenoemde carnavalsburgemeesters. Gevreesd wordt dat de regels per gemeente zullen verschillen. Yesilgöz wil daarom in gesprek over de scenario’s, ‘hoe kunnen we ermee omgaan, hoe kunnen we elkaar helpen’.

Verscheidene burgemeesters willen de handen ineenslaan om een lappendeken van regels per regio te voorkomen. Ook omdat de kroegen straks onder voorwaarden weer open mogen, wordt het lastig toezicht houden op de 1,5 meter als er uitbundig carnaval wordt gevierd. Zo gaan er stemmen op om de festiviteiten dan maar naar de zomermaanden te verplaatsen.