Gemeenten delen al gratis zelftesten uit aan minima

Rotterdam deelt vanaf vandaag zo’n 100.000 gratis coronazelftesten uit aan inwoners met een laag inkomen. De gemeente loopt hiermee vooruit op de gratis zelftesten voor mensen met een laag inkomen die het Rijk beschikbaar stelt via lokale weg. Ook Amsterdam en een aantal kleinere gemeenten deelden al zelftesten uit aan minima, of beginnen daar volgende week mee.

Het kabinet zegde in december vorig jaar toe 10 miljoen gratis zelftesten voor corona te verstrekken aan minima in 352 gemeenten. Vanaf medio februari vindt de distributie plaats via onder meer de Voedselbank en Leger des Heils. Maar de nood is hoog in Rotterdam, constateert wethouder armoedebestrijding Michiel Grauss. De gemeente heeft een vrachtwagen gestuurd om de zelftesten alvast op te halen.

Vaccinatiegraad

Volgens Grauss leven ruim 80.000 Rotterdammers in armoede. De vaccinatiegraad in Rotterdam ligt lager dan in andere grote steden, zeker in kwetsbare wijken. Ook lopen de besmettingen met de omikronvariant op. ‘Om die reden is het relevant de testen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld zo snel mogelijk bij die Rotterdammers te krijgen voor wie het kopen van een zelftest te duur is’, aldus de wethouder.

Niet afhalen

Vanaf donderdag worden de gratis zelftesten verspreid via welzijnsorganisaties, gemeentelijke loketten en bij sociaal distributiecentrum Shareaty. Rotterdammers kunnen de tests niet zelf ergens afhalen. ‘We willen niet dat er grote drukte komt bij locaties waar de tests komen te liggen, in verband met besmettingsgevaar’, aldus een gemeentelijke woordvoerder. ‘En het is belangrijk dat de tests bij de juiste mensen terechtkomen, de gemeente en welzijnspartijen kunnen dat het beste inschatten.’

Bouwpakketten

Gemeenten als Assen, Brunssum, Leusden, Raalte en Rijssen-Holten deelden al gratis zelftesten uit onder arme inwoners of hebben toegezegd hier volgende week mee te beginnen. De gemeente Amsterdam verspreidde in december 100.000 zelftesten onder minima en in wijken waar de vaccinatiegraad laag was. Dit was een eigen initiatief. In de zogenoemde bezoekpakketten zaten ook mondmaskers en tips hoe je de basismaatregelen thuis naleeft.

Vanaf februari verspreidt Amsterdam deze pakketten opnieuw, laat een woordvoerder weten.