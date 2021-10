Meer geld voor politie en boa’s in de wijk

Er komt meer geld voor politie en boa’s in wijken beschikbaar, maakte minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid deze maand bekend. Zo moeten de komende jaren ruim 700 extra agenten op straat én op internet te vinden zijn, door een structurele investering van 114,5 miljoen euro. Voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) wordt op jaarbasis 25 miljoen euro aanvullend gereserveerd.

Dat schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer. De investeringen zijn te danken aan de motie-Hermans, die tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september dit jaar door de Kamer is aangenomen. In totaal gaat het om 200 miljoen euro extra voor veiligheid.

In de wijk en digitaal

Met de 114,5 miljoen euro extra voor wijkveiligheid wordt ook de opleidingscapaciteit bij de Politieacademie versterkt. ‘De verbinding in de wijken is de grote kracht van de Nederlandse politie. Het zijn de agenten in onze buurt die samen met ouders, scholen en gemeenten ervoor kunnen zorgen dat onze jeugd veilig kan opgroeien. Zo voorkomen we dat jongeren worden geronseld voor de criminaliteit. En niet alleen in onze wijken, maar ook online,’ aldus Grapperhaus.

Boa’s

Boa’s zijn net als de politie vaak een eerste aanspreekpunt en komen soms in heftige situaties terecht. Om ervoor te zorgen dat boa’s hun werk goed en veilig kunnen doen, gaat er extra geld naar opleiding en ontwikkeling van boa’s en de samenwerking met de politie. Zogenoemde groene boa’s in het buitengebied worden ondersteund met structureel 5,5 miljoen euro van de budgetverhoging. Daarnaast komen er meer boa’s in de openbare ruimte.

Het extra budget is ook bedoeld voor ‘goed werkgeverschap’ voor boa’s, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hiertoe worden in de ‘Gezamenlijke actieagenda gemeentelijke handhaving 2022-2024’ van de VNG concrete acties opgenomen.

Waardering

‘Boa’s verdienen veel waardering voor het werk dat zij doen. Het is belangrijk dat toezicht en handhaving in de volle breedte, in wijken en in het buitengebied, worden versterkt. Boa’s in alle domeinen moeten veilig hun taak kunnen uitvoeren, met genoeg kennis en in goede samenwerking met de politie, om adequaat en gezaghebbend te kunnen optreden.’ schrijft Grapperhaus. Hij wil nog dit najaar de Kamer informeren over ontwikkelingen in de inhoud van de boa-functie en aanpassingen van het stelsel.

Ondermijning

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet ook al investeringen aan voor een ‘breed offensief’ tegen ondermijnende criminaliteit: 524 miljoen euro in 2022, waarvan 434 miljoen euro ook structureel voor de jaren daarna. De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vergt volgens het kabinet een langjarige strijd, niet alleen voor het oprollen van criminele organisaties, maar ook ter voorkoming van nieuwe aanwas en het ronselen van jongeren voor criminele praktijken.

‘Regionale en gemeentelijke aanpakken met daarin aandacht voor preventie en domeinoverstijgende samenwerking tussen overheids- en private partners krijgen hiermee een impuls van 156 miljoen euro. Deze structurele middelen zijn mede het resultaat van de inzet en lobby van de VNG en haar leden,’ meldt de VNG.