Ministers blijven bij taakstrafverbod voor geweld tegen boa’s

Het wetsvoorstel van ministers Dekker en Grapperhaus dat het taakstrafverbod uitbreidt, is bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee kan in de toekomst niet alleen meer een taakstraf worden opgelegd bij geweld tegen personen met een publieke taak, zoals buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).

Dit betekent dat plegers van fysiek geweld tegen onder meer boa’s, handhavers, toezichthouders, politieagenten en hulpverleners geen ‘kale taakstraf’ meer kunnen krijgen. Dat is een taakstraf zonder een andere vrijheidsbenemende sanctie zoals gevangenisstraf. In combinatie kan een taakstraf nog wel worden opgelegd.

Het wetsvoorstel voor uitbreiding van het taakstrafverbod, dat half oktober vorig jaar al in consultatie ging, is nu bij de Tweede Kamer ingediend. De ministers Dekkers voor Rechtsbescherming en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid blijven bij hun eerdere plan. ‘Geweld tegen personen met een publieke taak moet stevig worden aangepakt, daar past geen taakstraf bij,’ aldus de bewindslieden. ‘Omdat hun werk handelend optreden vereist, hebben zij niet de mogelijkheid een stap terug te doen en zichzelf in veiligheid te brengen. Daarom verdienen zij bescherming tegen geweld.’

Voor wie?

Bij de consultatie is door verschillende organisaties gevraagd om een verduidelijking van de reikwijdte van het wetsvoorstel. Wie zijn precies die personen met een publieke taak? Het voorstel is daarom aangepast en vier categorieën personen zijn expliciet genoemd. Dit zijn: ‘een ambtenaar van politie, een medewerker van brandweer of ambulance of een buitengewoon opsporingsambtenaar in de uitoefening van zijn publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid, of tegen een andere persoon die in dat kader een publieke taak uitoefent.’

De laatste categorie is nog steeds heel breed. In de memorie van toelichting wordt daar op ingegaan en is een aantal beroepsgroepen toegevoegd. Dat gaat om toezichthouders in het openbaar vervoer zoals conducteurs of controleurs. Buitengewoon opsporingsambtenaren in de openbare ruimte, zoals de boswachter of medewerkers van parkeerbeheer, maar ook jeugdbeschermers en verkeersregelaars werden eerder al benoemd.

Advies Raad van State

Ook de Raad van State (RvS) vroeg om die verduidelijking, blijkt uit hun advies. Ze zijn ‘het met de regering eens dat elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak passend moet worden bestraft’. Maar het adviesorgaan vond de voorgestelde uitbreiding van het taakstrafverbod nog niet voldoende gemotiveerd. Naar aanleiding daarvan zijn wat cijfers en extra uitleg aan de memorie van toelichting toegevoegd.

Volgens de RvS is het onzeker in hoeverre het wetsvoorstel in de praktijk echt tot een zwaardere bestraffing gaat leiden. Bij het bestaande taakstrafverbod voor ernstige geweld- en zedenmisdrijven ‘blijkt dat het in de praktijk vooral wringt als het misdrijf onvoldoende ernstig is voor een gevangenisstraf. In dat geval kan de rechter de taakstraf combineren met een zeer korte gevangenisstraf of kan hij iemand bijvoorbeeld veroordelen voor een lichter delict.’