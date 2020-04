Enquête: helft van boa’s maakte sinds coronacrisis geweld mee

Ruim de helft van de boa’s zegt in een enquête van de vakbond sinds de coronacrisis ‘zelf een geweldsincident te hebben meegemaakt’. Vaak rapporteren ze meer varianten: verbaal en fysiek geweld, hoesten en spugen. Wat de boa’s vooral wensen: zeep.

Nog overweldigender is de meerderheid die bevestigend antwoordt op de vraag: ‘Neemt het aantal geweldsincidenten in jouw ogen toe sinds de boa’s in de frontlinie staan en boetes mogen uitdelen?’ Ja, stelt bijna 90 procent. Vakbond BAO ACP publiceerde de uitkomsten van het onderzoek bij de achterban.

‘Werkgevers doen te weinig’

Ook negen van de tien respondenten vinden dat ze geweldsmiddelen moeten krijgen om zich te beschermen in voorkomende gevallen. Werkgevers, gemeenten dus, zouden te weinig doen om hun veiligheid te garanderen. De discussie over geweldsmiddelen is al een oude, maar laait op door de verhalen die rondzingen over mishandeling van opsporingsambtenaren, al dan niet ondersteund door beelden van incidenten of getuigenissen.

Twee derde van de boa’s stelt onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen tot hun beschikking te hebben. ‘Heb je voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondkapjes en veiligheidsbrillen?’ luidt de exacte vraagstelling. Die items worden vervolgens ook genoemd op de vraag waaraan vooral behoefte bestaat. Maar het meest genoemd is een nog basaler product: ontsmettende zeep.

Extremer dan ooit

De vakbonden lobbyen al jaren voor bewapening. De maat is volgens hen vol nu er een extra beroep wordt gedaan op boa’s, voor velen onder extremere omstandigheden dan ooit. Zo moeten ze vanaf het begin van de coronamaatregelen de straat op, terwijl iedereen juist moet binnenblijven. De bonden noemen het de ‘frontlinie’ in de strijd tegen corona. De ambtenaren blijven vooral op straat te vinden, waar ze de hand houden aan de maatregelen met forse, strafrechtelijke boetes.

Sturende vragen

De enquêtevragen sturen duidelijk in de richting van de vakbonden, en deelnemers vormen niet per se een representatieve doorsnee van de beroepsgroep. Zo konden ze zichzelf aanmelden na een oproep via diverse sociale media. Toch zouden de gevoelens en ervaringen behoorlijk representatief kunnen zijn; tegengeluiden zijn er niet of nauwelijks.

Veel boa’s vinden dat Nederland een te rooskleurig beeld heeft van de naleving. Volgens de bonden neemt asociaal gedrag juist landelijk toe. Een incident dat landelijk aandacht trok, was bijvoorbeeld een vechtpartij in Rotterdam-Zuid. Vijf boa’s raakte daarbij gewond. ‘Twee collega’s zijn naar het ziekenhuis gebracht,’ aldus Eric Lakenman, een van de woordvoerders van de branche. ‘Drie anderen zijn nagekeken door de politiearts.’