Burgemeesters bijeen over nieuwe fase coronamaatregelen

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen vanavond in het provinciehuis in Utrecht bij elkaar om de laatste stand van zaken rond de coronacrisis te bespreken. Op de agenda staan onder meer verlenging van het evenementenverbod, Koningsdag en de meivakantie.

Verschillende burgemeesters riepen het kabinet afgelopen week op alle vergunningplichtige evenementen, zoals festivals en voetbalwedstrijden, te verbieden tot ten minste 1 september. Nu geldt dat verbod nog tot 1 juni. Het is afwachten of het voltallige Veiligheidsberaad die oproep zal onderschrijven. Een beslissing over het huidige verbod wordt mogelijk deze week genomen. Het kabinet maakt morgen bekend of en hoe andere maatregelen, die gelden tot en met 28 april, worden verlengd.

Grapperhaus bevestigde de oproep vrijdag na de ministerraad. Hij zegt de oproep van sommige burgemeesters ‘heel goed te begrijpen. In de eerste plaats heb je te maken met alle voorbereidingen. Het heeft op allerlei punten ook te maken met het ov, daar moet je ook weer op anticiperen.’

Jongeren

‘Festivals richten zich natuurlijk overwegend op jongeren. Het kabinet kijkt samen met de veiligheidsregio’s hoe we deze tijd voor jongeren toch nog enigszins draaglijk kunnen maken. Door de sluiting van de horeca en het niet doorgaan van evenementen hebben zij heel weinig uitlaatkleppen, en die heb je voor jongeren nodig,’ aldus de minister. Hoe dat er uit moet gaan zien, liet Grapperhaus in het midden.

Ook Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, vindt dat de coronamaatregelen voor jongeren na 28 april moeten worden versoepeld. Dat zei hij in WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1. ‘Voor jongeren wordt het met de dag moeilijker om zich aan de regels te houden. Dat pleit ervoor om voor de jongeren wel de eerste stapjes te doen.’

Adviseren

Bruls erkent dat de burgemeesters het kabinet in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing adviseren over de coronamaatregelen. ‘Dat gaat over meer dan alleen hoe om te gaan met evenementen,’ zei hij vrijdag. ‘We doen dat in goed overleg met het kabinet, rechtstreeks en niet in het openbaar.’ Het Veiligheidsberaad gaat volgens Bruls niet vooruitlopen op de nieuwe besluiten en wacht op mededelingen daarover op 21 april. Ook over de Vierdaagse in zijn eigen stad valt daarna pas iets te zeggen.

Vorige week gaf het beraad nog duidelijkheid over de regels voor studentenhuizen. Studenten worden niet beboet als ze in het studentenhuis waar ze wonen onvoldoende afstand kunnen houden. In de publieke ruimte worden ze niet gezien als gezamenlijk huishouden, waardoor de afstandsregel van 1,5 meter net als voor iedereen geldt.

Koningsdag en meivakantie

Het valt te verwachten dat de burgemeesters vanavond in het overleg ook vooruitblikken naar de meivakantie, die voor alle regio’s vrijdag begint. In de meivakantie valt Koningsdag en daarna 4 en 5 mei.n de aanloop lichten burgemeesters hun inwoners in over wat niet mag en geven opties voor alternatieven.

Er mogen op Koningsdag dit jaar geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere samenkomsten worden georganiseerd. Ook spontane buurt- of straatborrels zijn niet toegestaan. Net als met Pasen worden extra maatregelen genomen om drukte te voorkomen, zoals het afsluiten van parkeerplaatsen en toegangswegen naar recreatiegebieden en stranden.

Kleedjesmarkt

In onder meer Urk en Zwartewaterland klinken waarschuwingen dat dus ook het ‘traditionele brommer rijden’ dit jaar niet door kan gaan. Ook geven gemeenten aan dat spullen verkopen op een kleedje voor je eigen huis ook niet mag. ‘Helaas kan dat niet. Kleedjes bij de voordeuren door de hele wijk wordt een kleedjesmarkt. Dat is een evenement,’ aldus Zwolle op Twitter.

In Amsterdam geldt een vaarverbod voor de grachten in het centrum. ‘Dat betekent niet dat Koningsdag helemaal niet doorgaat. Dus wat gaan we doen? Wat mij betreft alles wat we met elkaar kunnen bedenken, zodat we er dit jaar thuis een feestelijke dag van maken,’ schrijft burgemeester Femke Halsema. Als alternatieven worden bijvoorbeeld livestreams van optredens, ‘balkoningsdag’, digitale vrijmarkt, online bingo’s, quizzen en prijsvragen genoemd.