Plaatselijk een boeteregen: met corona de lente in

De lokroep van de lente bleek dit weekeinde voor veel Nederlanders te weerstaan. Handhavers hielden zich bezig met de rest. Groepen die de coronamaatregelen nog steeds niet schenen te begrijpen, veroorzaakten op verschillende plekken een boeteregen.

Met het weekend nog voor de boeg, was het vrijdagavond al prijs in Den Haag. Een illegaal gokhuis en een shishalounge hadden voor zichzelf een uitzondering op de coronaregels bedacht. Tientallen bezoekers werden op de bon geslingerd. De eigenaren kunnen, conform de handhavingsinstructies, bestuurlijke sancties tegemoetzien.

Groep idioten

Een bonnenregen ook in Arnhem: daar kregen in totaal kregen 25 meerderjarige mannen de prent van 390 euro op grond van de noodverordening aan hun broek. Een man is opgepakt wegens belediging. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem verklaarde zondag de Onderkade langs de Rijn in zijn stad tot verboden gebied.

Ging de hele dag goed. Eind van de avond vond een groep idioten het nodig om op de Rijnkade #Arnhem het samenscholingsverbod te schenden. 25 personen kregen een proces verbaal en 1 aangehouden voor belediging. Goed werk van onze handhavers en agenten #blijfthuis — Ahmed Marcouch (@ahmedmarcouch) April 4, 2020

Rond middernacht verzamelden zich op de Onderkade volgens de politie ruim honderd mensen in vijftig auto’s. Ze hadden een barbecue met een volle gasfles bij zich. De politie en andere handhavers sloten meteen de toegang tot de kade aan beide kanten af, maar een groot deel van de groep wist weg te komen.

Volgens Marcouch, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Midden, houden de meeste mensen zich wel aan de voorschriften. In het Sonsbeekpark zijn zaterdag drie bekeuringen uitgeschreven en in Velp kregen drie mensen een bekeuring omdat ze samen in een auto zaten. Verder greep de politie in bij een feest in Arnhem.

Drie chickies gespot

Ook overdag kwamen groepen op tal van plekken bij elkaar, zoals in parken. Om een balletje te trappen, of van het mooie weer te genieten. Dat laatste hadden zaterdag ‘drie chickies’ in het Amsterdamse Vondelpark in gedachten – maar helaas, ze werden gespot door de fietsende minister Grapperhaus van Justitie.

Burgemeester Halsema besloot vrijdag al dat de toegang tot het park zondag ‘gedoseerd’ moest worden. Amsterdammers waren gewaarschuwd: ‘Mocht het toch te druk worden, dan wordt het park gesloten.’ Ook Oosterpark, Rembrandtpark, Noorderpark en het Bloesempark in het Amsterdamse Bos werden ‘actief gemonitord’.

De hoofdstad stelde tevens een vaarverbod op de grachten in. En er is mogelijk meer slecht nieuws op komst voor de waterliefhebbers, want het verbod op de pleziervaart ‘kan worden verlengd en ook uitgebreid worden naar een groter gebied. Voor de komende periode blijft de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet te recreëren.’

Bijna onmenselijke keuze

De eindeloos herhaalde boodschap ‘blijf thuis’ lijkt steeds een beetje beter te worden opgepikt. Het belang ervan wordt voor velen onderstreept door de grote aantallen slachtoffers en de situatie in ziekenhuizen. Die is bijvoorbeeld in de hoofdstad kritiek, blijkt uit een brief van Halsema (pdf). Dat kan artsen voor de ‘bijna onmenselijke keuze’ stellen wie te behandelen, en wie niet.

Dit soort vooruitzichten beweegt gemeenten, in de veiligheidsregio’s, ertoe de regels verder aan te scherpen en over te gaan tot strengere handhaving. In de aanloop naar het mooie weekend verschenen veel nieuwe regels voor het tegengaan van drukte in recreatiegebieden. Wie alle coronaregels wil bijhouden, heeft voorlopig voldoende leesvoer.

De bollenvelden uitgestuurd

Overtreders moeten niet alleen worden gezocht in de steden. Zo heeft de politie Noordwijk tientallen mensen ‘de bollenvelden uitgestuurd’ omdat ze zich niet hielden aan de voorgeschreven anderhalve meter afstand tot elkaar. Handhaving vond plaats vanuit de lucht met een drone, zoals op meer plaatsen in Nederland.

Het straatbeeld vandaag was druk! Veel fietsers, veel motorrijders en veel wandelaars. Ook tientallen mensen uit bollenvelden moeten sturen die zich niet hielden aan #anderhalvemeter en vandaag ook bekeuringen uitgedeeld overtreding noodverordening. Mensen: #blijfthuis — Politie Noordwijk (@PolNoordwijk) April 5, 2020

Op een terrein in de buurt van het treinstation in Lage Zwaluwe zijn zaterdag en zondag autocrossers beboet. Volgens de politie zijn er zondag 28 bekeuringen uitgedeeld vanwege samenscholing. Een groep van zo’n dertig man kreeg zaterdagavond ook al een bekeuring. Eerder op de dag was door gemeente en politie al ingegrepen toen zo’n zestig man met auto’s aan het crossen waren bij het vliegveld Breda International Airport. Ook stonden er mensen te kijken. Ondanks de waarschuwing ging volgens de politie een deel van de groep verder bij Lage Zwaluwe. Deze crossers kregen uiteindelijk een boete.

Relatief rustig weekend

Ondanks de incidenten zijn de autoriteiten niet ontevreden. Grapperhaus blikt samen met Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, terug op een relatief rustig verlopen weekend. De minister complimenteert alle mensen die zich aan de regels hebben gehouden. In zijn reactie noemt hij speciaal de ‘huisfeesten’ of ‘coronafeesten’ die opgebroken zijn: ‘Terecht dat burgemeesters en politie hard opgetreden hebben.’

Geheugensteuntje

Bruls vult aan: ‘We zijn het er samen over eens dat de maatregelen effect hadden vorige week en dat blijkt ook dit weekend weer. We zien minder mensen en groepen op straat en de bevolking lijkt de maatregelen te steunen. Een enkeling heeft een ‘geheugensteuntje’ nodig, maar daarom handhaven de veiligheidsregio’s ook op de genomen maatregelen.’

Ingegrepen

In heel Nederland was het volgens Grapperhaus en Bruls zondag wel drukker dan zaterdag. Dat leidde onder meer tot al dan niet preventief ingrijpen door burgemeesters. Zo gingen skatebanen dicht en werden toegangswegen tot bijvoorbeeld het drielandenpunt, stranden en andere recreatiegebieden gesloten.

Burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan sloot zaterdagnacht de parkeerplaatsen van recreatiegebied het Twiske. ‘Te veel mensen blijken zich niet aan de regels te houden. Zij nemen de afstand van 1,5 meter niet in acht. Omdat het om te veel mensen gaat die de regels overtreden, moet ik nu tot de conclusie komen dat zij zowel een gevaar vormen voor zichzelf als voor anderen als het gaat om het mogelijk verspreiden van het coronavirus,’ aldus Meerhof in een verklaring.