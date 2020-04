Maatregelen om recreatiedrukte in lenteweekend te voorkomen

Gemeenten maken zich op voor eventuele drukte op stranden en in recreatiegebieden en bossen vanwege zomerse temperaturen die voorspeld worden. Toegangswegen en parkeerplaatsen worden in diverse plaatsen afgesloten om te voorkomen dat het te druk wordt. Een overzicht.

Nederlandse kustgemeenten maken zich op voor drukte vanwege de haast zomerse temperaturen dit weekend. Het kan tot wel 20 graden worden en ze willen taferelen zoals die van twee weken geleden voorkomen. Toen was er landelijk grote verontwaardiging, omdat veel mensen de coronamaatregelen negeerden en alsnog in grote groepen het strand bezochten.

Stranden

Zandvoort houdt alle toegangswegen naar het strand dicht. Sinds een week worden strandbezoekers teruggestuurd, alleen bestemmingsverkeer mag door. ‘Bovendien liggen er drones klaar, als het nodig is,’ aldus een woordvoerder. Daarmee kan men overtreders opsporen of op afstand sommeren te vertrekken.

De gemeente Noordwijk wil nog niet zo ver gaan maar ‘houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten’. Als het te druk wordt kan de gemeente parkeerplekken sluiten om zo mensen te ontmoedigen. De Veiligheidsregio bepaalt of de toegangswegen naar het strand openblijven. Callantsoog zet tekstkarren in met daarop de oproep om weg te blijven. Later wordt besloten of de enige weg naar het strand openblijft, afhankelijk van de drukte.

Op de stranden van het Zeeuwse Schouwen-Duiveland, waaronder die bij Renesse, handhaven bijzondere opsporingsambtenaren de coronamaatregelen. Ze verwachten weinig drukte: er is veel ruimte op de 21 kilometer aan kustlijn en toeristen zijn er amper omdat campings gesloten zijn.

Parkeerplaatsen bossen gesloten

Met de voorspelde mooie zondag en het paasweekeinde in zicht sluiten onder andere Zeist, Soest en Baarn parkeerplaatsen bij drukbezochte bossen af. Ook zijn de meeste landgoederen en kasteeltuinen gesloten. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben vogelkijkhutten, uitkijktorens en smalle vlonderpaden afgesloten. Op fietsen en wandelen in groepen wordt gecontroleerd.

Parkeerterreinen in Haaglanden dicht

In de hele regio Haaglanden gaan dit weekeinde de parkeerterreinen bij de stranden en de recreatiegebieden dicht. De Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes, voorzitter van de veiligheidsregio, zei voor de camera van Omroep West dat de toeloop nauwlettend zal worden gevolgd. Als dat niet voldoende is, zullen ook de stranden worden gesloten. Wie zich niet aan de regels houdt krijgt één waarschuwing. Bij herhaaldelijk overtreden volgen boetes, waarvoor buitengewoon opsporingsambtenaren worden ingezet.

Routes naar Waddeneilanden niet afgesloten

De Veiligheidsregio Fryslân is niet van plan om toegangswegen naar de veerponten naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog af te sluiten om toeristen te weren. Toezichthouders houden wel scherp in de gaten of het op de parkeerplaatsen en bij de terminals van de veerboten niet druk wordt. In dat geval volgen mogelijk alsnog maatregelen. De veerdiensten hebben het aantal afvaarten per dag al sterk beperkt.

Dat is donderdag besloten na een overleg tussen de Waddenburgemeesters en de veiligheidsregio. De bestuurders vinden strengere maatregelen nog niet nodig, omdat ze ook aan het aantal annuleringen van vakanties op de Wadden merken dat toeristen snappen dat ze nu weg moeten blijven.

‘De Wadden zijn geen verboden gebied,’ aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. ‘Maar wie de Wadden liefheeft, blijft weg. Er is ook niks te doen op de eilanden, vrijwel alles is dicht.’ Zo zijn onder andere alle groepsaccommodaties en de jachthavens gesloten naast vrijwel alle horeca.

Ameland

‘Dat de inkomsten van een heel paasweekeinde wegvallen is heel erg voor de eilanders,’ aldus een zegsman van de gemeente Ameland. ‘Er zijn hier dan gewoonlijk vijfmaal zoveel mensen. Toch zien de inwoners nu liever even geen toeristen. De medische voorzieningen op de eilanden kunnen dat ook niet aan, hoewel hier nu nog geen vastgestelde coronabesmettingen zijn.’

Texel

Texel valt onder de Veiligheidsregio Noord Holland Noord. Die kon donderdag nog niet zeggen of er extra maatregelen worden genomen. Op Texel is opbouw van of verblijf in een strandhuisje verboden, omdat die te dicht bij elkaar staan. Op de eilanden mogen toeristen nog wel overnachten op campings en in huisjes, als ze maar eigen sanitaire voorzieningen hebben. Zeeland, de regio Rotterdam en Drenthe hebben toeristisch overnachten helemaal verboden.