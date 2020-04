Permanente bewoning vakantiepark eenvoudiger toe te staan

Minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen roept gemeenten en veiligheidsregio’s op ‘nu niet te handhaven op permanente bewoning van vakantieparken, tenzij er sprake is van een onveilige situatie of criminaliteit’. Het wordt eenvoudiger om permanente bewoning van vakantieparken toe te staan.

De minister doet haar oproep in een Kamerbrief over het wonen in vakantieparken, om te voorkomen dat deze bewoners op straat belanden tijdens de coronacrisis. Naar schatting verblijven er in Nederland ongeveer 55.000 mensen permanent in een recreatiewoning.

‘Ik vraag gemeenten om met de menselijke maat te handhaven als het gaat om de permanente bewoning van een vakantiewoning zonder dat daar een vergunning voor is en vooral te zoeken naar maatwerkoplossingen. Dat gebeurt gelukkig al vaak, maar zeker nu ten tijde van de coronacrisis vraag ik daar extra aandacht voor.’ Ook wil Van Veldhoven dat termijnen van lasten onder dwangsom tijdelijk worden opgeschort. ‘Ik zie gelukkig ook dat in veel gemeenten dit al praktijk is geworden.’

Objectgebonden vergunning

Op dit moment is wonen in een vakantiepark nog illegaal. Om permanente bewoning op deze plekken makkelijker te maken, komt er naast de bestaande persoonsgebonden omgevingsvergunning ook een objectgebonden vergunning. Daarmee kunnen gemeenten toestaan dat in een specifieke recreatiewoning altijd mensen wonen. Hiervoor wordt een wijziging van het Besluit omgevingsrecht doorgevoerd, in afwachting van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Met de Omgevingswet krijgen gemeenten vervolgens ook meer ruimte om snel en flexibel af te wijken van het geldende omgevingsplan en om tijdelijke functies aan locaties toe te kennen. Wat de beste optie is voor een specifiek vakantiepark blijft volgens Van Veldhoven een lokale keuze. ‘In sommige gevallen zal het park zich lenen voor een bestemmingswijziging of een dubbele bestemming, waardoor er altijd permanent gewoond kan worden.’

Uitzonderingen

Volgens het kabinet mag ook een eventuele sluiting van vakantieparken in verband met het coronavirus géén gevolgen hebben voor bewoners. Van Veldhoven vraagt veiligheidsregio’s die op grond van de noodverordening recreatief nachtverblijf op locaties verbieden, de uitzonderingsbepaling voor arbeidsmigranten en andere mensen die hier al dan niet tijdelijk wonen ‘ruimhartig toe te passen’.