Coronacrisis: vragen en antwoorden voor gemeenten

De maatregelen tegen het coronavirus hebben grote impact op gemeenten. Inwoners en ondernemers kloppen in deze onzekere tijd aan met veel vragen. Als gemeente wil je snel, duidelijk en begrijpelijk antwoord geven. VIND Antwoord van Sdu biedt hierbij de helpende hand vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Nieuws en maatregelen volgen elkaar razendsnel op. De druk om informatie up-to-date te hebben en houden, is daardoor groot. Denk aan de maatregelen vanuit de rijksoverheid, maar ook aan gemeentelijke dienstverlening als het aanvragen van een paspoort of het ophalen van een rijbewijs.

Coronaloket voor gemeenten Meer informatie? Bel 070-378 92 32 of stuur een mail naar helpdeskvind@sdu.nl.

Het Coronaloket

Om de helpende hand te bieden, heeft Sdu het Coronaloket voor gemeenten ontwikkeld, met Vraag- en Antwoordcombinaties (VAC’s). Volledig gericht op het coronavirus en de lokale dienstverlening die daarbij komt kijken. Dit loket kunnen gemeenten gebruiken ter ondersteuning van hun Klant Contact Center (KCC).

Sdu past hierbij de expertise van VIND Antwoord toe – voor alle gemeenten, zolang als de noodmaatregelen dit nodig maken.

‘Gemeenten kunnen op onze deskundigheid rekenen, en al helemaal in deze moeilijke tijd. We zien het als onze maatschappelijke plicht om alle informatie die betrekking heeft op Covid-19 te delen, zodat gemeenten succesvoller zijn in hun werk en ze sneller hun inwoners en ondernemers kunnen helpen,’ zegt Willeke de Groot (Publishing director government).

Dagelijkse updates

In het Coronaloket van Sdu-dienst VIND Antwoord staat dagelijks actuele informatie uit vele bronnen. Gemeentemedewerkers hoeven niet meer zelf op zoek. Alle VAC’s, dus ook over andere onderwerpen, kunnen worden aangevuld met lokale informatie.

De eerste gemeenten, waaronder Steenbergen en Valkenburg, hebben het loket al met groot enthousiasme in gebruik genomen.