Spoedwet digitale besluitvorming naar Tweede Kamer

De mogelijkheden voor digitale besluitvorming in gemeenten worden in sneltreinvaart afgehandeld. Vrijdag stemde de ministerraad in met de spoedwet, vandaag bereikte het voorstel de Tweede Kamer. Als alles meezit, kan de parlementaire behandeling volgende week worden voltooid.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, die op het voorstel aandrong en er nauw bij betrokken is, meldde gisteren al dat de Raad van State positief had geadviseerd. Navraag leert dat de wetgevingsadviseur enkele opmerkingen had, die met grote snelheid zijn verwerkt door ambtenaren. Minister Knops van Binnenlandse Zaken stuurde het voorstel dinsdagochtend naar de Kamer, die hij verzoekt vóór 16.00 uur een eventuele schriftelijke inbreng te leveren.

Grootst mogelijke spoed

Knops riep de Kamer vorige week al op tot snelheid. ‘Ik wil uw Kamer verzoeken het wetsvoorstel met de grootst mogelijke spoed te behandelen en indien mogelijk hier reeds woensdag 1 april over te stemmen. Het is van het grootste belang dat het wetsvoorstel op de kortst mogelijke termijn in werking kan treden, zodat ook de decentrale volksvertegenwoordigingen kunnen doen waarvoor zij gekozen zijn: het nemen van besluiten in het algemeen belang.’

Geen rek in Gemeentewet

Knops wil de beperkingen op het gebied van digitale besluitvorming te lijf met de spoedwet, hoewel raadsvergaderingen een van de weinige uitzonderingen vormen op het huidige verbod op samenkomsten vanwege het coronavirus. Publiek is echter niet toegestaan. Bij digitaal vergaderen zou iedereen kunnen meekijken, maar daar zitten nu nog andere beperkingen aan. Wat op basis van de Gemeentewet wel en niet reeds mogelijk is, bleek onlangs een punt van discussie te zijn op het departement zelf.

De rek in de wet die eerst werd waargenomen, zou er bij nader inzien toch niet zijn. Na het akkoord van de ministerraad met de nieuwe spoedwet, stelde BZK zich op het standpunt dat digitale besluitvorming ‘op dit moment juridisch niet mogelijk is’.