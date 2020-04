Legionella ligt op de loer in leegstaande panden

Veel gebouwen staan momenteel (deels) leeg waardoor de watertappunten minder vaak worden gebruikt. Expert Egbert Leiting wil daarom juist nu aandacht vestigen op het risico op legionella en deelt zijn adviezen voor gemeenten. ‘Spoel niet of weinig gebruikte punten in bijvoorbeeld gemeentehuis, scholen en sporthallen wekelijks door.’

Als er geen gebruik wordt gemaakt van de drinkwaterinstallatie in panden, kan de waterkwaliteit in het geding komen en legionella groeien. Dat stelt Egbert Leiting, expert op het gebied van legionella. Wie met legionella besmette druppels waternevel inademt, kan daar ziek van worden.

Spoelen is het advies

We vroegen Leiting waar een gemeente in dit geval specifiek mee te maken krijgt en hoe je gezondheidsrisico’s beperkt. Zijn belangrijkste advies? Spoel minstens eenmaal per week alle tappunten minstens twee minuten door, zowel de koud-en warmwaterkraan. ‘In veel gemeenten is er aandacht voor het spoelen van weinig gebruikte watertappunten en periodes met leegstand. Deze maatregelen zijn opgenomen in de beheersplannen en worden veelal binnen de gemeenten uitgevoerd door medewerkers of uitbesteed of gedelegeerd aan gebruikers of beheerder van locaties.’

Nu er veel thuiswerkers en (deels) leegstaande panden zijn, wil Leiting extra de aandacht vestigen op het onderwerp. ‘Gemeenten hebben nu te maken met volledig leegstaande gebouwen. Denk aan kantines, scholen, sporthallen. Ook hebben ze te maken met gedeeltelijk leegstaande panden of verminderd gebruik over het gehele gebouw. Denk aan het gemeentehuis of een kantoor van de milieustraat. In alle gevallen is het advies om niet of weinig gebruikte punten wekelijks te spoelen.’

Aan welke tappunten moet een gemeente allemaal denken? ‘Dit geldt voor alle tappunten die niet wekelijks gebruikt worden. Dus ook koffieapparaten, douches, toiletten, een bierspoelleiding, een tappunt in de werkkast, een gevelkraan en zo verder.’

Wat als de medewerker of beheerder die dit normaal gesproken in zijn takenpakket heeft, niet naar kantoor kan komen? ’Spoelen is niet ingewikkeld en kan in principe iedereen doen. Een beetje structuur en nauwkeurigheid is wel handig.’ En zijn er nog bepaalde randvoorwaarden om die taak goed en veilig te doen? ‘Zolang de spoelacties wekelijks preventief worden uitgevoerd, zijn beschermende maatregelen niet noodzakelijk.’

Als er niet wordt gespoeld

Als een pand voorlopig helemaal niet in gebruik is, kan het alternatief trouwens zijn om het leidingwerk helemaal droog te zetten, zo vertelde Leiting eerder in een interview. Daarbij loopt al het water uit het leidingwerk en worden leidingen voordat ze weer in gebruik worden genomen, uitgebreid gespoeld. En als er niet wekelijks is gespoeld? In dit geval adviseert Leiting om voor ingebruikname uitgebreid te spoelen en bemonsteren en na de uitslag eventueel chemisch te laten reinigen door een gespecialiseerd bedrijf.