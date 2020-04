Midden in de coronacrisis lijken burgemeesters wat op de achtergrond te raken. Premier Mark Rutte geeft aan de lopende band persconferenties, bijgestaan door wisselende ministers en ondersteund door experts. Andere bestuurslagen, zoals gemeenten, provincies en zelfs het Europees parlement, lijken geen werkelijke invloed te hebben.

Hoewel gezegd dient te worden dat Hubert Bruls behoorlijk van zich laat horen als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Maar toch. Hoe anders was dat in de Gouden Eeuw. Toen waren de burgemeesters de meest invloedrijke mensen. Nou ja, tot het rampjaar 1672. U weet wel, toen ons land van alle kanten werd overvallen en overlopen. Fransen, Spanjaarden, Duitsers, ze gingen als een soort Covid-19 door ons land. Het gevolg? Banken, schouwburgen, scholen, bedrijven…alles ging op slot. Totale crisis. Historici laten ons weten dat deze ellende maar liefst 17 maanden geduurd heeft. Daar hadden burgemeesters geen invloed op.

Nu wel dan?

Nu is dat anders naar mijn idee. Het grote verschil met 1672 lijkt de (on)zichtbaarheid van de vijand. Toen waren het legers uit andere gebieden, nu een voortwoekerend virus. En hoewel ik alle maatregelen die nu genomen worden om de schade te beperken toejuich, incluis het beroemde ‘flattening the curve’, mis ik toch vooral de aanpak van de oorzaak.

En die ligt in China. Een land dat door allerlei landen en instanties, de WHO voorop, wordt geprezen om zijn daadkrachtige en coöperatieve houding om deze pandemie te boven te komen. Vreemd, want de coronacrisis is al bijna 20 jaar geleden voorspeld door vooraanstaande virologen. Want in China hebben ze de bijzondere gewoonte om diverse dieren op markten gekooid in grote stapels te koop aan te bieden. Een viroloog noemde het zelfs een ‘paradijs voor een pandemie’.

Dezelfde virologen voorspellen dat het een kwestie van wachten is op het volgende virus. Doet China iets aan het verbieden van deze levensgevaarlijke markten? Ik heb er nog niets van gehoord, u wel? En dan te bedenken dat men in Wuhan een maaltijd voor 40.000 mensen toestond, terwijl men wist dat het virus levensgevaarlijk was!

Wat kunnen burgemeesters hier aan doen?

Laat ik vooropstellen dat ik niet denk dat China onder de indruk zal zijn als burgemeesters uit Nederland zich hierover uitspreken. Maar het is natuurlijk wel zo dat de burgemeester niet voor niets ook burgervader (of –moeder) genoemd wordt. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van burgers. Als je in die positie toch weet dat er na corona een volgende bak ellende over ons heen komt, is het dan niet je beroepsmatige plicht om daar op zijn minst stelling over in te nemen?

Het zou toch mooi zijn als Hubert Bruls namens de Nederlandse burgemeesters een persconferentie zou beleggen waarin hij China aansprakelijk stelt. En eist dat ze maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen? Stel je voor dat hij dit doet en zijn Belgische ambtsgenoot inspireert om hetzelfde te doen. Wie weet vinden de Duitsers dat ook een goed idee. En de Fransen…en het Europees parlement…en de rest van de wereld…

Ben ik een onverbeterlijke idealist?

Ik denk het wel. Maar is daar iets mis mee? Als een Zweeds meisje van 15 in staat is om wereldwijd het verschil te maken, waarom dan niet een burgemeester uit Nederland? Laten we stoppen met diplomatie en politieke overwegingen en gewoon vanuit ons hart en boerenverstand handelen.

Beste Hubert, dit is een ondubbelzinnige oproep om de term burgervader weer in ere te herstellen. Laat zien dat wij in Nederland bereid zijn om onze nek uit te steken voor de toekomst van onze ouderen én onze kinderen.