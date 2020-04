Kennisorganisatie Stimulansz heeft een set modelbrieven en -beschikkingen opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken bij de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Gemeenten kunnen hier sinds vandaag mee aan de slag.

Gemeenten staan voor een flinke opgave: het aantal aanvragen voor de regeling is ongekend hoog. Om hen te ondersteunen ontwikkelde Stimulansz in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken hulpmiddelen en publiceerde een set modelbrieven en -beschikkingen Tozo.

Modelbrieven en -beschikkingen Tozo

Het gaat onder meer om de (voorschot)beschikking voor de uitkering levensonderhoud, de lening bedrijfskrediet, en een uitstelbrief ‘hersteltermijnen’ voor het geval een ondernemer niet op tijd alle benodigde informatie aanlevert. De gepubliceerde set is in lijn met de algemene maatregel van bestuur (AMvB), die vandaag in het Staatsblad is gepubliceerd. Dit betekent dat gemeenten aan de slag kunnen met de beschikkingen Tozo.

Controle en terugvordering

Er volgen binnenkort ook brieven en beschikkingen die gericht zijn op de controle van de aanvraag achteraf en eventuele terugvordering. De organisatie stelt daarnaast een uitgebreide handreiking en werkinstructies in het vooruitzicht.

Beschikkingen tweede voorschot

Eind vorige week zijn er beschikkingen aan gemeenten verzonden met een tweede voorschot voor de uitvoering van de Tozo. Het tweede voorschot bedraagt 1,2 miljard euro en komt bovenop het eerste bedrag van 250 miljoen euro dat eind maart werd verzonden.

De precieze hoogte van de laatste voorschotten verschilt per gemeente en is opgenomen in dit document. Elke drie weken bekijkt SZW op basis van het aantal aanvragen voor de Tozo of er extra geld nodig is.