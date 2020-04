Paasweekend rustig verlopen, maar niet voor boa’s

Vanuit de veiligheidsregio’s en politie heerst over het algemeen tevredenheid over het paasweekend en het handhaven van de coronamaatregelen. De Nederlandse BOA Bond onderschrijft dit beeld niet. De bond heeft opgeroepen tot actie na een druk handhavingsweekend met ‘geweldsescalatie’ tegen boa’s in Rotterdam. Ook volgens politievakbond ACP wordt het steeds moeilijker om te handhaven.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, geeft de samenleving complimenten. ‘Op sommige plekken was het dan wel wat drukker dit weekend, maar het merendeel blijft thuis of maakt een ommetje in de buurt. Ook in de grensstreken bleef het rustig.’ Hij geeft aan dat extra maatregelen in de Bollenstreek nodig waren, die Tweede Paasdag effectief bleken. Ook de samenkomsten van jongeren bleven volgens Bruls een aandachtspunt, ‘maar hier zien we gelukkig inmiddels een afname in. En we blijven daar streng op handhaven.’

Boetes

De politie deelde ongeveer 1800 boetes uit aan mensen die met drie of meer personen te dicht bij elkaar waren. ‘Op de meeste plekken ging het goed en hielden veel mensen zich aan de regels. Het was nu op sommige plekken wel druk, maar we hebben nergens massaal moeten ingrijpen,’ aldus een tevreden Nationaal Commandant Max Daniel.

Steeds moeilijker

Maar volgens de voorzitter van politievakbond ACP, Gerrit van de Kamp, wordt het steeds moeilijker om te handhaven op groepen die niet genoeg afstand houden, voornamelijk jongeren. ‘Op een forum geeft driekwart van de 400 ondervraagde collega’s aan dat ze iedere dag te maken hebben met mensen die zich niet houden aan de maatregelen, met spugen of geweld richting agenten,’ zegt hij vandaag in het radioprogramma 1op1. Door onder meer huisarrest op te leggen aan mensen die een boete hebben gekregen en contact te hebben met ouders van hardleerse jongeren hoopt de ACP-voorzitter de handhaving aan te kunnen.

Het aantal boetes geeft ook geen compleet beeld van de situatie in het paasweekend, omdat boetes van handhavers van de gemeente niet zijn meegerekend. Volgens de vakbond voor buitengewoon opsporingsambtenaren neemt het asociaal gedrag landelijk juist toe. ‘Waar blijven de verdedigingsmiddelen?’ vragen ze zich af op Twitter.

Asociaal gedrag neemt landelijk toe. 1e paasdag geweldsescalatie Rotterdam: geen afstand, maar extreem groepsgeweld tegen Boa’s. Waar blijven #verdedigingsmiddelen?https://t.co/IDdRJRiBSy — Nederlandse BOA Bond (@DeBOABond) April 13, 2020

De bond schrijft dit op sociale media naar aanleiding van een vechtpartij in Rotterdam-Zuid waarbij vijf boa’s gewond raakten. Ook op andere plekken werd melding gedaan van geweld tegen boa’s. Eric Lakenman en collega Richard Gerrits van vakbond BOA-ACP uitten hun zorgen een aantal weken geleden al op Gemeente.nu. Boa’s worden zonder verdedigingsmiddel of bescherming de straat op gestuurd, precies nu iedereen daar moet wegblijven. ‘Ze staan vogelvrij vooraan. Als je het hebt over de frontlinie, dan is dit het.’

Verdedigingsmiddelen

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie schrijft in antwoord op Kamervragen over de bewapening van boa’s en het handhaven van coronamaatregelen: ‘zoals eerder aangegeven kunnen boa’s, indien noodzakelijk, voor hun taakuitvoering worden toegerust met handboeien en geweldsmiddelen. Afhankelijk van het domein waarin een boa werkzaam is gaat het om wapenstok, pepperspray, vuurwapen en surveillancehond.’

Maar de vakbond eist uitrusting van geweldsmiddelen met een verdedigingsinstructie voor iedere boa die moet handhaven. ‘Wij vinden dat, wanneer je moet handhaven, je niet moet hoeven weg te rennen, en moet je dus over geweldsmiddelen beschikken. Of je nou werkt in domein 1, 2 of 4.’ Hierover zouden al langer ‘gesprekken op het hoogste niveau’ plaatsvinden.

Aboutaleb tegen bewapening

De Rotterdamse PVV-fractie stelde schriftelijke vragen over de mishandeling van de boa’s aan burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij noemt het incident in zijn stad op Radio Rijnmond ‘schandalig’. Maar de burgemeester ziet niets in het bewapenen van boa’s. ‘Als er iets gebeurt moeten zij zich terugtrekken. In dit geval lukte dat door omstandigheden niet.’ Aboutaleb verwacht dat bewapening de situatie alleen maar zou verergeren. ‘Volgens mij gaat het dan alleen maar escaleren aan de kant van de overheid en dat roept weer andere vormen van geweld op.’

De gemeente zet sinds afgelopen vrijdag twee camera-auto’s in om extra toezicht te houden op het naleven van de regels vanwege het coronavirus. ‘Voor de kleine groep mensen die er toch lak aan heeft, zetten we samen met de politie in op handhaving. Daarbij kunnen we nu dus ook deze camera-auto’s inzetten,’ aldus wethouder Bert Wijbenga.