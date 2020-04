Strijd tegen eikenprocessierups weer losgebarsten

De strijd tegen de eikenprocessierups is, ondanks de coronamaatregelen, weer in volle hevigheid losgebarsten. De eerste eitjes zijn uitgekomen en gemeenten beginnen met het bespuiten van eikenbomen met bestrijdingsmiddelen. Overijssel is de eerste met een provinciale aanpak.

Deze week, op maandag 6 april zijn de eerste eikenprocessierupsen van dit jaar in Ede uit hun eitjes gekomen. Gemeenten informeren hun inwoners dan ook via social media en andere kanalen over de aanpak, die in de meeste gevallen ook deze en volgende week start.

Venray gaf gisterenavond het startsein voor de biologische bestrijding met aaltjes en bacteriën.

De #eikenprocessierups ziet ook dat het mooi weer is ☀️. De eerste rupsen kruipen uit het ei, het startsein voor onze biologische bestrijding. 📅 Start: vandaag, 8 april;

⏱ Vanavond, vanaf 19:00;

🔊 De machine kan wat lawaai veroorzaken. pic.twitter.com/neFQMCa9ez — Gemeente_Venray (@Gemeente_Venray) April 8, 2020

Hof van Twente gaat als alles meezit vanaf vandaag preventief bestrijden door het spuiten van nematoden, in Westellingwerf gaat dit de dag na Pasen beginnen.

Alles wat je weten moet over het bestrijden van de eikenprocessierups, vind je hier ➡️ https://t.co/9uCHPVWnsM ⬅️ pic.twitter.com/8TSG0vUDwd — Hof van Twente (@gemhofvantwente) April 8, 2020

Meervoudige aanpak

De meeste gemeenten hanteren een meervoudige aanpak, waarbij alle beschikbare middelen worden ingezet. Van het wegbranden en opzuigen van nesten tot bespuiten met chemische of biologische bestrijdingsmiddelen en het inzetten van natuurlijke vijanden.

Zoals Eersel, dat natuurlijke vijanden stimuleert door verschillende vogelnestkastjes op te hangen, maar ook bloemen inzaait die lieveheersbeestjes aantrekken. Een week nadat de eerste rupsen uitkomen, rond 13 april, wordt eerst gespoten met nematoden. ‘Een paar weken later als de eiken ongeveer voor de helft in het blad zitten, spuiten we met bacteriën, Xentari of Turex. Alle bomen behandelen we voor de zekerheid ook nog een keer met bacteriën. Zo is de kans op een succesvolle bestrijding het grootst,’ aldus de gemeente.

Tilburg begint binnenkort met het bespuiten van ongeveer 10.000 eikenbomen met een biologisch bacteriepreparaat dat de rupsen doodt. Nijkerk gaat met drie maatregelen aan de slag: de behandeling van eikenbomen met het middel XenTari, het wegzuigen van nesten en biologische bestrijding met vogels en insecten. Ook worden weer nestkastjes ingezet zoals bij de aanpak in Mook en Middelaar en wilde bloemenmengsels bij eikenbomen gezaaid, zoals in Apeldoorn.

Corona

De coronamaatregelen hebben tot nu toe niet veel invloed op de aanpak van de jeukrups. Gemeenten, provincies en beheerders van terreinen kunnen doorgaan met preventie en bestrijding. De actuele situatie vormt dus geen belemmering, meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Ook is er geen zorg over een tekort aan beschermende pakken, omdat er nog voldoende op voorraad is en er alternatieven zijn, zoals vloeistofdichte pakken.

Unieke provinciale aanpak

De provincie Overijssel sloeg de handen ineen met 25 gemeenten voor de bestrijding van de rups. Dit moet leiden tot betere beschikbaarheid van bestrijdingscapaciteit en -materieel én lagere kosten. De afgelopen jaren laat de overlast van de eikenprocessierups een stijgende lijn zien. In Overijssel zijn daarom vorig jaar afspraken gemaakt om tot een betere coördinatie en optimalisatie bij de aanpak te komen.

In overleg met de gemeenten is er een plan van aanpak opgesteld waarmee elke organisatie een lokaal beheerplan kan opstellen. Ook natuurorganisaties, grondeigenaren, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn bij het plan betrokken. Een gemeentelijke coördinator moet de aanpak en voorlichting en communicatie met inwoners aansturen.

De Overijsselse aanpak is volgens het ministerie van Landbouw uniek in Nederland, de eerste vertaling van de landelijke leidraad naar een provinciaal plan. De provincie Gelderland onderzoekt of het ook interessant voor de Gelderse gemeenten kan zijn.