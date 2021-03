Geen versoepeling maatregelen, maar ‘kleine aanpassingen’

De huidige coronamaatregelen, zoals de avondklok, worden verlengd tot 30 maart. Tijdens de verkiezingen gelden wel een aantal extra uitzonderingen op de avondklok. In plaats van over versoepelingen heeft het kabinet het nu over kleine aanpassingen. Zo mogen kinderen tot 12 jaar weer naar zwemles. Verder gingen gisteren twee wetsvoorstellen over coronamaatregelen in consultatie.

Er is nu nog geen ruimte voor versoepelingen aldus het kabinet. In de persconferentie zei premier Rutte gisteravond: ‘In de horeca, in de festival- en evenementenbranche, de reiswereld, de theaters en de musea, het onderwijs – echt overal liggen de plannen klaar of zijn die plannen verregaand in de maak. Ik zeg u vandaag: het kantelpunt nadert dat het vaccin de overhand krijgt over het virus en dat er weer meer mogelijk wordt. En dan moeten we daar voor klaar staan.’

Openen terrassen

Vanaf 31 maart staan wel versoepelingen gepland. Ten eerste het openen van buitenterrassen in de horeca en ten tweede het verder openen van winkels. Als derde mogen studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs dan maximaal één dag per week fysiek onderwijs krijgen. En alleen als de cijfers het dan toelaten. Op 23 maart volgt hierover een besluit.

Avondklok verkiezingen

Voor de drie dagen van de verkiezingen, op 15, 16 en 17 maart gelden een paar extra uitzonderingen op de avondklok. Wie als ambtenaar of als vrijwilliger bij de verkiezingen betrokken is, krijgt van de gemeente een schriftelijk bewijs. Kiezers die gaan stemmen kunnen dit doen tot 21.00 uur, of zoveel langer als zij nog in de rij staan. Zij kunnen daarna ongehinderd naar huis.

‘De mededeling dat iemand van een stembureau komt, volstaat die dagen voor de handhaving,’ aldus Rutte. ‘Deze uitzonderingen gelden natuurlijk alleen voor activiteiten die horen bij die verkiezingen. Het is dus niet de bedoeling daarna met een paar vrienden in het Vondelpark af te spreken.’

Wetsvoorstellen

Verder is gisteren een wetsvoorstel in consulatie gegaan om testbewijzen in te zetten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca. Daarvoor wordt de Wet publieke gezondheid (Wpg) gewijzigd. Op deze manier kunnen verschillende evenementen en activiteiten volgens het kabinet ‘eerder veilig georganiseerd worden’. Tot en met 15 maart kan commentaar worden gegeven op het wetsvoorstel.

Quarantaineplicht

Ook het wetsvoorstel om een quarantaineplicht op te leggen voor reizigers die Nederland in komen vanuit hoog-risicogebieden ging gisteren in consultatie. Het kabinet vraagt ook instanties als de Autoriteit Persoonsgegevens, het College voor de Rechten van de Mens en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om advies. Met het wetsvoorstel wordt het voor de reizigers verplicht om tien dagen in quarantaine te gaan.

Last onder dwangsom

In hun verklaring moeten de reizigers uit hoog-risicogebieden dan aangeven waar zij tijdens hun quarantaine zullen verblijven. Steekproefsgewijs wordt gekeken of dat klopt en of zij zich aan de quarantainebepalingen houden. Zo mogen zij geen bezoek ontvangen en niet naar buiten, alleen in de eigen tuin of balkon. Als men de regels niet naleeft kan de burgemeester een last onder dwangsom opleggen. Als iemand daarna nog niet aan de quarantaineplicht voldoet, heeft dat financiële gevolgen zoals een geldboete.