Winkels Klazienaveen sluiten na waarschuwing gemeente

Enkele tientallen winkeliers in het Drentse Klazienaveen zijn dinsdagochtend even open geweest uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet. Onder andere modewinkels, een sportwinkel en de lokale Bruna waren rond 9.00 uur geopend. Na een waarschuwing van de gemeente, gingen de winkels rond half 11 vanochtend weer dicht. Ook terrassen in onder meer Breda en Amsterdam worden in overleg met de gemeente na opening weer gesloten.

Voorzitter Harrie van der Velde van de winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum kreeg de waarschuwing van de gemeente en stuurde iedereen vervolgens een berichtje met de oproep te sluiten. Volgens hem hadden alle winkeliers daar rond 10.25 uur gehoor aan gegeven. Ondanks de korte duur zijn de ondernemers tevreden over de actie. ‘We hebben er veel aandacht voor gekregen. Het kleine Klazienaveen is vandaag landelijk te horen geweest.’

Geen boetes

De gemeente Emmen laat weten ‘veel begrip’ te hebben voor de actie van de ondernemers. ‘Maar ik kan de winkeliers in Klazienaveen niet meer toestaan dan ondernemers in andere plaatsen,’ aldus burgemeester Eric van Oosterhout. Daarom heeft hij hen verzocht snel weer te sluiten. Voor zover bekend zijn er geen boetes uitgedeeld. De burgemeester trachtte eerder de winkeliers op andere gedachten te brengen en kondigde aan te handhaven aangezien het nu nog verboden is om alle winkels onbeperkt te heropenen.

Terrassen

In Amsterdam sloot handhaving een terras op de Nieuwmarkt dat door de eigenaar was geopend. Verschillende afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riepen hun leden eerder op om vandaag de terrassen tegen de regels in weer open te gooien. Ze vinden de horeca-lockdown onzinnig voor de buitenruimtes. Reden hun terras opgepoetst en wel buiten te zetten. Veel terraseigenaren verzonnen er een opvallende actie bij om zoveel mogelijk aandacht te trekken.

De oproep was om er een ‘ludiek’ protest tegen de coronaregels van te maken: wel het terras heropenen, maar geen eten en drinken verkopen, aldus ondernemer Johan de Vos uit Breda, initiatiefnemer van de terrassenactie. ‘Ik ga toch mensen bedienen. We zullen zien hoe lang het gaat duren voordat er wordt ingegrepen.’ De Bredase burgemeester Paul Depla en andere burgemeesters elders in het land zeiden gisteren te zullen handhaven als mensen worden voorzien van een drankje of hapje op een terras.

Open

Rond het middaguur zit het terras bomvol en de eerste kopjes koffie en biertjes werden al snel gereserveerd. Ook het naastgelegen terras, zit vol. Na ongeveer een half arriveerden handhavers en politie. Volgens een woordvoerster van de gemeente wordt De Vos eerst aangesproken op zijn gedrag. ‘Als hij doorgaat, krijgt hij een waarschuwing. Zet hij door, dan volgt een boete. Zo zijn we daar steeds mee omgegaan.’

En weer dicht

Rond 13 uur heeft De Vos het terras voor zijn Bredase kroeg ontmanteld na overleg met de gemeente. De stoelen van het terras zijn op elkaar gestapeld en de tafels zijn op zijn kop gezet. ‘We hebben een statement afgegeven en laten zien dat we op een verantwoorde manier kunnen opengaan,’ zei de ondernemer. Mensen kunnen nu nog wel bij een luik een bestelling doen. Een woordvoerster van de gemeente Breda laat desgevraagd weten dat het ‘vooralsnog bij een waarschuwing blijft’ en er geen boete volgt.

Ook in andere delen in Nederland werden terrassen buiten gezet en gingen café’s open. Maar de meeste gingen ook weer snel dicht vanwege de vrees voor boetes. De terrassenactie van KNH werd snel weer beëindigd nadat waarschuwingen werden uitgedeeld door politie en handhavers.

In Vlaardingen leek de gemeente een oogje toe te knijpen en niet in te grijpen als op de terrassen consumpties werden genuttigd. ‘Handhavers zijn wel aanwezig en houden toezicht. Je moet dit echt zien als een demonstratie. We werken hier als gemeente graag aan mee om de horecaondernemers een kans te geven,’ aldus een woordvoerder in het AD. De actie zou eigenlijk tot 20.00 uur duren, maar werd om half 5 alsnog door de gemeente beëindigd, omdat het te druk werd.

Dringende oproep

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam doet vandaag op Twitter nog een dringende oproep aan ondernemers. ‘Het werkelijk openen van terrassen – serveren, gaan zitten – mag niet volgens landelijke regels in verband met de pandemie. Dan moeten we optreden. Horeca die toch opengaan riskeren sluiting door last onder bestuursdwang,’ aldus de gemeente.

Burgemeester Halsema doet aan de horeca ondanks de moeilijke situatie en hoge nood bij ondernemers de dringende oproep terrassen niet te openen. Een stille protestactie zoals een terras afgezet met bijvoorbeeld roodwit lint of met omgekeerde tafels wordt ongemoeid gelaten. 1/2 pic.twitter.com/TWOB9r3NLc — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) March 2, 2021

Voorzichtige versoepelingen

De burgemeesters hebben maandag in het Veiligheidsberaad opnieuw gepleit voor voorzichtige versoepelingen van de coronaregels. Voorzitter Hubert Bruls: ‘Het is ook mogelijk om mensen in kleine stapjes langzaam meer ruimte te geven. Het is niet zwart-wit. Een terras kun je ook eerst in bepaalde delen van de week open doen en dat langzaam uitbouwen.’

Volgens de meeste burgemeesters moeten de besmettingscijfers eerst gaan dalen. ‘Ik roep iedereen op om vol te houden. Hoe zwaar het ook is,’ zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Hij denkt dat er richting mei, juni meer ruimte is om bijvoorbeeld de horeca weer open te gooien. Volgens Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer denken de burgemeesters echter eerst aan het onderwijs, voordat de terrassen weer open mogen. ‘Die hebben een aanzuigende werking. De vraag is of dat al kan. Wij maken ons zorgen om het grote aantal besmettingen. Daarom zijn wij nog niet bezig met versoepelen.’

Terugval

Mensen moeten zich eerst aan de regels houden, zegt Emile Roemer van Alkmaar. ‘Alleen dan kunnen wij aan versoepelingen gaan denken. Die terugval kunnen we echt niet gebruiken.’ In zijn regio lopen de cijfers flink op. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich minder scherp houden aan de 1,5 meter afstand en de afspraak om maar één iemand op bezoek te laten komen. Jan Lonink van Terneuzen hoopt dat de terrassen op 1 april weer open kunnen. ‘Als wij regionaal dit kunnen regelen dan lukt het ons.’ Hij refereert aan de vakantieparken in Zeeland die al tijden coronaveilig draaien.

Het Veiligheidsberaad wil bovendien dat nu ook naar de vaccins wordt gekeken en niet alleen naar de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames. ‘Wij zijn met de vaccinaties goed op stoom gekomen. Wat betekent dat voor de maatregelen? Wij willen de vaccins erbij betrekken. Er zijn er nu meerdere. Die kunnen bepalend zijn de komende tijd.’

Avondklok verkiezingen

Verder willen de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio dat de avondklok niet geldt tijdens de verkiezingen over twee weken. Tienduizenden mensen werken op stembureaus, er gaan mensen stemmen en er zijn anderen die graag willen toekijken hoe het stemmen gaat. Voor al die mensen zou een uitzondering moeten gaan gelden. Bruls stelt dan ook voor om op deze dagen niet te handhaven. Het is overigens nog de vraag of de avondklok tijdens de verkiezingen nog in werking is. Mogelijk loopt de maatregel op 15 maart af.

Seinen op groen

Volgens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, die gisteren tijdens het beraad in Utrecht de ‘coronaveilige’ verkiezingen kwam toelichten aan de burgemeesters, mag een persoon na het ingaan van de avondklok mondeling aangeven dat hij of zij is wezen stemmen. Dan zou een handhaver iemand niet mogen bekeuren. Volgens haar hoeven mensen in elk geval niet bang te zijn voor besmettingen. ‘We zijn er klaar voor. Alle seinen staan op groen. De verkiezingen kunnen ongestoord doorgaan.’