Helsinki telt een jaar lang geen verkeersdoden: snelheidsbeperking werkt

In Helsinki, de hoofdstad van Finland, is het afgelopen jaar geen enkele verkeersdode gevallen melden de gemeente en politie.

Dit is bijzonder, want ondanks een dalende trend van verkeersdoden in de EU (3% minder in 2024), komen fatale ongevallen juist in grote steden nog vaak voor. In 2023 vielen er in Europese steden in totaal 7.807 verkeersdoden.

Helsinki is met bijna 1,5 miljoen inwoners in de metropoolregio relatief klein onder de Europese hoofdsteden, maar kent veel forenzen. Sinds 2021 geldt in de meeste woonwijken en het centrum een maximumsnelheid van 30 km/u, omdat onderzoek laat zien dat het dodelijke risico voor voetgangers aanzienlijk daalt bij lagere snelheden. Deze maatregel wordt strak gehandhaafd met tientallen nieuwe flitspalen en intensief politietoezicht volgens het ‘Vision Zero’-beleid, dat nul verkeersdoden nastreeft. Sindsdien is het aantal verkeersdoden in de stad duidelijk gedaald.

Hoge verkeersboetes

Daarnaast zijn straten vaak versmald en bomen geplant, zodat automobilisten alerter moeten rijden. Helsinki heeft fors geïnvesteerd in veilige infrastructuur: het fietspadennetwerk beslaat meer dan 1.500 kilometer, het openbaar vervoer is uitgebreid met milieuvriendelijke en zelfrijdende bussen, en met steun van de Europese Investeringsbank is een nieuwe tramlijn opgezet. Het streven om incidentvrije jaren te hebben is sinds 2019 een speerpunt; toen kwamen er geen voetgangers of fietsers om door autoverkeer. Ook zijn de verkeersboetes hoog in Finland.

Deskundigen pleiten er niet voor pleiten overal maar 30-kilometerwegen van te maken. Bij de stadswegen direct naar de snelweg toe, waar geen fietsers en voetgangers zijn, is het de vraag of het verstandig is. En of automobilisten zich eraan houden.

Het Finse succes dient als voorbeeld voor Brussel, waar de Europese Commissie probeert om het aantal verkeersdoden fors terug te dringen. Toch merkte de Europese Transportcommissaris onlangs op dat de meeste EU-landen nog niet op koers liggen om het aantal verkeersdoden tegen 2030 te halveren.