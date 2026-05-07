Evenementdatum: 24 september 2026

Actualiteiten Omgevingsrecht

Met de Omgevingswet is het omgevingsrecht drastisch veranderd!

Maar liefst 26 wetten zijn gebundeld in één wet; 5000 wetsartikelen gecomprimeerd in 350 artikelen. Daarnaast is het instrumentarium veranderd: het bekende figuur ‘bestemmingsplan’ of ‘milieuvergunning’ zijn verdwenen.

De Omgevingswet heeft een belangrijke plaats in deze cursus: specifiek wordt stilgestaan op de veranderingen voor jouw praktijk van belang zijn.

Naast de Omgevingswet krijg je tijdens deze cursus goed zicht op belangrijke veranderingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan in het omgevingsrecht:

Welke jurisprudentie springt in het oog?
Wat zijn belangrijkste veranderingen in het ruimtelijke ordeningsrecht, de Wabo en de Wet milieubeheer?

Omdat de cursus praktisch van aard is kan je, na afloop ervan, de nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving direct toepassen in de werkpraktijk. Ook ben je na het volgen van de cursus weer geheel op de hoogte van de actuele jurisprudentie.

Het interactieve karakter staat voorop: er is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Bestemd voor: deelnemers vanuit de advocatuur, notariaat of overheid (denk aan gemeenten,  provincies of waterschappen). Ook voor deelnemers vanuit de adviesbranche is de cursus zeer geschikt.

Kandidaat-wethouders twijfelen door onzekerheid over pensioencompensatie

Bij de vorming van nieuwe gemeentebesturen blijkt pensioenonzekerheid een belangrijke drempel voor kandidaat-wethouders. Vooral ambtenaren die de overstap naar een politiek ambt overwegen, vrezen een fors financieel nadeel door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel schrijft de NOS.

Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2026 – online cursus

Jeugdhulp en jeugdbescherming anno 2026 – online cursus De inwerkingtreding van de Jeugdwet en de Wet herziening Kinderbeschermingsmaatregelen hebben grote impact gehad op de dagelijkse praktijk van advocaten en (overheids)juristen werkzaam op het gebied van het civiele jeugdrecht.  Helaas blijkt in de praktijk dat de doelen die met deze wetten werden beoogd niet gehaald zijn.... lees verder

Actualiteiten Openbare Orde en Veiligheid

Voor iedereen die in één dag op praktijkgerichte wijze wil worden bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid is deze actualiteitencursus een echte aanrader! Mr. Adriaan J. Wierenga, noodrechtspecialist en onderzoeker bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV) van de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universiteit... lees verder