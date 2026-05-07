Actualiteiten Openbare Orde en Veiligheid

Voor iedereen die in één dag op praktijkgerichte wijze wil worden bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid is deze actualiteitencursus een echte aanrader!

Mr. Adriaan J. Wierenga, noodrechtspecialist en onderzoeker bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV) van de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universiteit Leiden, zal tijdens deze jaarlijkse update ingaan op de meest recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak.

Onderwerpen die onder meer aan de orde komen:

Crisisbeheersing

Noodrecht

Woonoverlast

Sluiting drugspanden

Georganiseerde criminaliteit

Verwarde personen

Demonstraties

Gebiedsverboden

De cursus is een mooie aanvulling en vervolg op onze Driedaagse opleiding Openbare Orde en Veiligheid. Ook voor cursisten die al enigszins bekend zijn met deze materie is het een mooie aanvulling op actualisering van hun basiskennis.



Na afloop van deze cursusdag ben je weer helemaal bij!

Cursus vindt 2x per jaar plaats

