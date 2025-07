Amsterdam koploper in toeristenbelasting maar toeristen blijven komen

Wie in Amsterdam overnacht, betaalt momenteel de hoogste toeristenbelasting van Europa. De afgelopen jaren is deze belasting vrijwel verdubbeld, waardoor reizigers bij een verblijf in een gemiddeld driesterrenhotel gemiddeld € 18,45 per nacht aan belasting kwijt zijn.

Deze maatregel is bedoeld om het groeiende toerisme in de stad in te dammen, maar uit cijfers blijkt dat dit vooralsnog geen effect heeft op het aantal bezoekers.

Volgens boekingssite Holidu, die toeristenbelasting onderzocht in honderd populaire Europese steden, ligt Amsterdam met dit bedrag fors boven andere steden. De Griekse steden Athene, Rhodos, Heraklion en Thessaloniki nemen de gedeelde tweede plaats in met gemiddeld €8,17 per nacht. Andere populaire bestemmingen als Berlijn (€ 7,38), Rome (€ 6,13), Parijs (€ 5,65), Barcelona (€ 5,81) en Lissabon (€ 4,09) liggen aanzienlijk lager. Overigens zal Barcelona zijn toeristenbelasting in oktober wel gaan verdubbelen in de hoop het toerisme in te perken.

Geen afschrikkend effect

Ondanks de fors verhoogde belasting, is er geen daling in het aantal toeristische overnachtingen zichtbaar. In 2023 is de belasting tweemaal verhoogd: eerst in mei van 7% naar 8% van de boekingswaarde met € 4 extra per nacht, en vervolgens in september naar 12,5%. Toch was 2024 opnieuw een recordjaar met 22,9 miljoen toeristische overnachtingen—aangescherpt boven het door de gemeente ingestelde maximum van twintig miljoen. In 2025 verwacht men zelfs tussen de 23 en 24,6 miljoen overnachtingen. Daarnaast wijzen experts erop dat minder overnachtingen niet meteen betekent dat het rustiger wordt in de stad. In 2024 ontving Amsterdam bijvoorbeeld alleen al 7,5 miljoen Duitse dagtoeristen.

Hoger tarief nodig voor ontmoedigend effect

Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat een belasting slechts ontmoedigend werkt als het tarief zou worden verdrievoudigd. Dat zou een prijsniveau betekenen dat vergelijkbaar is met Amerikaanse steden als Los Angeles (€ 38,10), New York (€ 37,74) en Washington (€ 36,77)—de steden met de hoogste toeristenbelasting wereldwijd.

Een dergelijke verhoging zit er voorlopig niet in. Wethouder Sofyan Mbarki heeft begin 2024 aangegeven dat verdere verhogingen voorlopig niet op de planning staan, al levert de belasting wel aanzienlijke inkomsten op: in 2024 goed voor € 286,4 miljoen. Mbarki wil later dit jaar terugkomen op ‘aanvullende maatregelen’. Bezorgde bewoners van Amsterdam hebben inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Amsterdam. Volgens de initiatiefnemers kan de gemeente meer doen.

Het Belastingplan 2025 bevat een maatregel waarmee de btw op logies per 1 januari 2026 omhoog gaat van 9% naar 21%.