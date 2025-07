Ophalen hond valt onder onmiddellijk laden en lossen

Hof Den Bosch oordeelt dat het ophalen van een hond en bijbehorende spullen kwalificeert als onmiddellijk laden en lossen, waardoor geen parkeerbelasting verschuldigd is.

Een man haalt op 28 oktober 2021 zijn hond en diverse hondenspullen (waaronder een groot hondenkussen, een emmer met ca. 10 kg hondenbrokken, een voederbak, een drinkbak en een doos met hondenspeeltjes) op bij vrienden in Breda. Zijn auto staat stil in een straat waar betaald parkeren geldt, maar hij betaalt geen parkeerbelasting. De gemeente legt een naheffingsaanslag op aan de leasemaatschappij van zijn werkgever. De man maakt bezwaar, maar de inspecteur verklaart het bezwaar ongegrond. Ook bij de rechtbank krijgt hij geen gelijk. In hoger beroep bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch voert de man aan dat hij uitsluitend stil stond voor het direct ophalen en inladen van zijn hond en spullen, en dat daarom geen sprake is van parkeren in de zin van de Gemeentewet.

Hof: ophalen hond en hondenspullen is laden en lossen

Het hof oordeelt dat het ophalen en inladen van de hond en de hondenspullen als één geheel moet worden gezien. Hoewel de hond of de spullen afzonderlijk niet bijzonder groot of zwaar zijn, vormen zij samen een lading van zodanige omvang en gewicht dat deze bezwaarlijk anders dan per auto kan worden opgehaald. Uit verklaringen blijkt bovendien dat de man direct na aankomst alles heeft opgehaald en is vertrokken. Daarmee is voldaan aan het criterium van ‘onmiddellijk laden en lossen’ uit art. 225, lid 2, Gemeentewet. De naheffingsaanslag wordt vernietigd. Het hof wijst verder het verzoek af om schadevergoeding en het staken van de inzet van scanauto’s, omdat het hof daarover niet bevoegd is te oordelen. Wel krijgt de man een vergoeding voor gemaakte proceskosten en griffierechten.

Geen parkeerbelasting bij direct ophalen omvangrijke spullen

Het hof bevestigt dat bij het direct ophalen van omvangrijke spullen (zoals een hond met toebehoren) geen sprake is van parkeren, maar van laden en lossen. De naheffingsaanslag parkeerbelasting is daarom ten onrechte opgelegd.