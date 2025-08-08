Maximumtarief naheffingsaanslag parkeerbelasting 2026 vastgesteld

Vanaf 1 januari 2026 mogen gemeenten voor het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting maximaal € 82 aan kosten doorberekenen.

Dit nieuwe maximum staat in de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2025 en volgt uit de jaarlijkse indexering op basis van de consumentenprijsindex. In 2025 lag het maximumbedrag op € 78,80. Het verhogen van het maximumbedrag leidt er niet automatisch toe dat gemeenten het bedrag dat zij in rekening brengen verhogen tot het (nieuwe) maximumbedrag. De kosten die zijn verbonden aan het opleggen en innen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting zullen namelijk per gemeente verschillen en kunnen minder bedragen dan het (nieuwe) maximumbedrag.